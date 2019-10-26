ما علامات التسنين؟ وكيف تخففين متاعبه؟
قالت مؤسسة "صحة الطفل" الألمانية إن بزوغ أول سن لدى الطفل غالبا ما يكون في الشهر السابع من عمره، مشيرة إلى أن التسنين غالبا ما يكون مصحوبا ببعض المتاعب الصحية مثل ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم واحمرار اللثة وانتفاخها وسيلان اللعاب.
ومن العلامات الأخرى عدم انتظام الرضاعة والإسهال والقيء والرشح، بالإضافة إلى البكاء والصراخ واعتلال المزاج واضطرابات النوم.
وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن تخفيف متاعب التسنين من خلال تدليك اللثة واستخدام حلقة التسنين الباردة مع منح الطفل الكثير من العطف والحنان للتهدئة من روعه.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة متاعب التسنين، فيجب حينئذ استشارة الطبيب، خاصة إذا كانت المتاعب شديدة أو إذا وصلت درجة حرارة الطفل إلى 38.5 درجة مئوية.
أهم الأخبار
- اعتصام مفتوح في بغداد بعد يوم دامٍ والبرلمان يفشل في الانعقاد
- بالوثائق.. وكالات تجسس أميركية تكشف مخططا لتهريب الجيش المصري أسلحة كورية شمالية
- الجزيرة نت تنفرد بنشر وثيقة الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي
- بعد لقائه الفرقاء السياسيين.. هل يحل قيس سعيد معضلة تشكيل الحكومة؟
- ملوّحا لأوروبا بالمهاجرين مجددا.. أردوغان: سنقيم مأوى يلبي احتياجات اللاجئين شمال سوريا