‫متى يحتاج الطفل إلى حذاء جديد؟

قال الدكتور هارتموت شتينوس إن‬ ‫الأطفال الصغار يحتاجون إلى حذاء جديد كل 3 أو 6 شهور، محذرا من أن‬ ‫ارتداء حذاء ضيق قد يتسبب في تعرض أقدام الطفل لتشوهات.‬

وأضاف جراح العظام الألماني أنه من الأفضل أيضا أن يمتلك الطفل اثنين من ‫الأحذية على الأقل من أجل التبديل بينهما، لأن قدمي الطفل تتعرقان‬ ‫بشدة. لذا ينبغي تغيير الحذاء كل يوم من أجل تهويته جيدا.‬