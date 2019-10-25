متى يحتاج الطفل إلى حذاء جديد؟
قال الدكتور هارتموت شتينوس إن الأطفال الصغار يحتاجون إلى حذاء جديد كل 3 أو 6 شهور، محذرا من أن ارتداء حذاء ضيق قد يتسبب في تعرض أقدام الطفل لتشوهات.
وأضاف جراح العظام الألماني أنه من الأفضل أيضا أن يمتلك الطفل اثنين من الأحذية على الأقل من أجل التبديل بينهما، لأن قدمي الطفل تتعرقان بشدة. لذا ينبغي تغيير الحذاء كل يوم من أجل تهويته جيدا.
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