‫حالة اللسان تشير إلى صحة الجسم

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية‬ ‫بأن اللسان يعد مؤشرا لحالة الجهاز الهضمي الصحية، كما أن تكوّن طبقة‬ ‫بيضاء عليه لا تدعو للقلق، لكن إذا كانت هذه الطبقة قوية فقد تكون علامة‬ ‫على إصابة فطرية.

ويعد اللسان من الأجهزة المهمة التي يمكن للأطباء‬ ‫اكتشاف العديد من المشاكل والأمراض عن طريقها.‬

‫ويظهر اللسان الصحي بلون أحمر شاحب ورطب قليلا مع طبقة بيضاء رقيقة، تدل ‬‫على أن المعدة هضمت الطعام بشكل جيد، ويشير كبر حجم الحليمات وزيادة ‬‫حمرتها، وهو ما يعرف بلسان الفراولة، إلى وجود أمراض معدية، مثل الحمى‬ ‫القرمزية.‬

‫وقد تظهر على اللسان طبقة شبه سوداء نتيجة للعلاج بالمضادات الحيوية،‬ ‫وقد يشير اللسان إلى نقص الفيتامينات في الجسم عن طريق ظهوره بلون أحمر‬ ‫مع وجود التهابات، التي قد تكون أيضا علامة على فقر الدم أو الإصابة‬ ‫بالسكري.

وتشير زيادة حجم اللسان بشكل غير طبيعي إلى مشكلة في الغدة‬ ‫الدرقية، أو ورم في المخ، ويشير تورم اللسان إلى الإصابة بحساسية شديدة‬ ‫قد تشكل خطرا على الحياة.‬

‫ويعبر الجفاف غير الطبيعي باللسان عن مرض في الغدد اللعابية، كما أن‬ ‫مصاحبة اللون الأحمر باللسان لأعراض أخرى مثل الصداع أو آلام البطن تكون‬ ‫علامة على أمراض الجهاز الهضمي أو أمراض الكبد والقلب.‬