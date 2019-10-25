البث الحي
ابحث

‫حالة اللسان تشير إلى صحة الجسم

حالة اللسان مؤشر على حالة الجهاز الهضمي الصحية (الألمانية)
حالة اللسان مؤشر على حالة الجهاز الهضمي الصحية (الألمانية)

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية‬ ‫بأن اللسان يعد مؤشرا لحالة الجهاز الهضمي الصحية، كما أن تكوّن طبقة‬ ‫بيضاء عليه لا تدعو للقلق، لكن إذا كانت هذه الطبقة قوية فقد تكون علامة‬ ‫على إصابة فطرية.

ويعد اللسان من الأجهزة المهمة التي يمكن للأطباء‬ ‫اكتشاف العديد من المشاكل والأمراض عن طريقها.‬

‫ويظهر اللسان الصحي بلون أحمر شاحب ورطب قليلا مع طبقة بيضاء رقيقة، تدل ‬‫على أن المعدة هضمت الطعام بشكل جيد، ويشير كبر حجم الحليمات وزيادة ‬‫حمرتها، وهو ما يعرف بلسان الفراولة، إلى وجود أمراض معدية، مثل الحمى‬ ‫القرمزية.‬

‫وقد تظهر على اللسان طبقة شبه سوداء نتيجة للعلاج بالمضادات الحيوية،‬ ‫وقد يشير اللسان إلى نقص الفيتامينات في الجسم عن طريق ظهوره بلون أحمر‬ ‫مع وجود التهابات، التي قد تكون أيضا علامة على فقر الدم أو الإصابة‬ ‫بالسكري.

وتشير زيادة حجم اللسان بشكل غير طبيعي إلى مشكلة في الغدة‬ ‫الدرقية، أو ورم في المخ، ويشير تورم اللسان إلى الإصابة بحساسية شديدة‬ ‫قد تشكل خطرا على الحياة.‬

‫ويعبر الجفاف غير الطبيعي باللسان عن مرض في الغدد اللعابية، كما أن‬ ‫مصاحبة اللون الأحمر باللسان لأعراض أخرى مثل الصداع أو آلام البطن تكون‬ ‫علامة على أمراض الجهاز الهضمي أو أمراض الكبد والقلب.‬

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
لماذا يكون اللسان أبيض؟
لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك
6 ألوان للسان.. ماذا تعني؟
‫ما أسباب تورم اللسان؟
أهم الأخبار
المزيد من صحة
بالفيديو.. القيود الإسرائيلية تفاقم معاناة مريضات سرطان الثدي في غزة
صباحا أم مساء؟ ما هو الوقت المثالي للقيام بالتمارين الرياضية؟.. دراسات طبية تجيب
‫فحوصات هامة أثناء الحمل‬
‫النساء أكثر عُرضة لالتهاب المثانة‬