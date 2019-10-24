قال معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني إن‬ ‫النساء أكثر عُرضة لالتهاب المثانة، نظرا لأن الإحليل لديهن أقصر، ما‬ ‫يتيح الفرصة أمام الجراثيم لتصل إلى المثانة على نحو أسرع. ‬

‫وأوضح المعهد الألماني أن أعراض التهاب المثانة تتمثل في آلام أسفل‬ ‫البطن وكثرة التبول مع الشعور بآلام وحرقان أثناء التبول وعكارة البول‬ ‫والرائحة الكريهة للبول. ‬

‫ويمكن أن يؤدي التهاب المثانة إلى مضاعفات، خاصة لدى الأشخاص الذين‬ ‫يعانون من ضعف المناعة أو مشاكل بالكلى، حيث يمكن أن يصاب المرء بالتهاب‬ ‫حوض الكلى أيضا.‬

‫لذا ينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة إذا كانت الأعراض المميزة‬ ‫لالتهاب المثانة مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى والغثيان والقيء وآلام في‬ ‫منطقة الكلى.‬