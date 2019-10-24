الحمية القاسية تدمر صحتك

حذرت مجلة جمعية القلب الأميركية‬ ‫من اتباع بعض أنظمة الحمية الغذائية من أجل إنقاص الوزن على المدى‬ ‫الطويل، على الرغم من أن هذه الأنظمة قد تؤدي إلى إنقاص الوزن بسرعة في‬ ‫البداية، ولكنها ليست مناسبة للحفاظ على الوزن المطلوب على المدى‬ ‫الطويل.‬

‫وأشارت المجلة الأميركية بشكل خاص إلى نتائج دراسة حديثة تبين أن تأثير‬ ‫اليويو المشهور (تذبذب الوزن نزولا وصعودا لدى الشخص) لا يقتصر فقط على استعادة الكيلوغرامات غير المرغوب فيها‬ ‫فحسب، بل إنه يتضمن أيضا ارتفاع مستوى الكوليسترول وزيادة ضغط الدم.

فعند اتباع نظام الحمية القاسية (Crash Diet) فإنه يتم الالتزام بتعليمات‬ ‫صارمة للغاية للوجبات الغذائية، حيث يتم استهلاك أقل من 1200 سعر حراري‬ ‫يوميا، والترويج لمثل هذا النظام الغذائي من خلال إنقاص الوزن‬ ‫بمقدار خمسة كيلوغرامات أسبوعيا.

لكن هذه الحمية ليست صحية لأنها تؤدي لنقص العناصر الغذائية وفقدان كتلة العضلات، مما يؤدي بدوره إلى إبطاء‬ ‫عملية الأيض، وعندئذ تقل متطلبات السعرات الحرارية اليومية، وعند تناول‬ ‫الطعام بسعرات حرارية أكثر من القيمة المقررة بعد انتهاء الحمية،‬ ‫فإن ينتج عن ذلك زيادة الوزن أكثر مما كان عليه عند بداية الحمية.‬

‫وإذا قام المرء باستبعاد الدهون والكربوهيدرات تماما من نظامه الغذائي‬ ‫لفترة فإن وزنه سينخفض، ولكنه يفقد الماء. ‫وتكمن المشكلة عند استبعاد مجموعات غذائية تماما في ظهور أعراض نقص‬ ‫تغذية وأمراض خطيرة.‬

‫ونصحت المجلة الأميركية بضرورة اتباع نظام غذائي صحي متوازن، مع المواظبة‬ ‫على التمارين الرياضية.

ونظرا لتباطؤ عملية الأيض بدءا من عمر ثلاثين عاما،‬ ‫فإن المرء يحتاج سعرات حرارية أقل مما كان يستهلكه في عمر عشرين عاما،‬ ‫ولذلك يجب ممارسة الرياضة بانتظام.‬