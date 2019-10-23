الوجبات الخفيفة الصحية تقلل الشعور بالإنهاك

عندما نكون منهكين بدنيا ولكننا في حاجة للبقاء مستيقظين، فإن كثيرين منا يلجؤون إلى تناول وجبة خفيفة غنية بالسكريات. لكن دراسة جديدة أظهرت أن تناول الخضراوات بدلا من السكر والدهون المشبعة يمكن أن يساعد في خفض أثر الحرمان من النوم.

المرجح أن المزيد من الخيارات الصحية هي التي يمكن أن تساعد في التغلب على الشعور بالتعب والإنهاك، بحسب الدراسة التي نُشرت نتائجها بدورية "أميركان جورنال".

ومن المهم الإشارة إلى أن عدم السيطرة على النفس ليس ما يؤدي لتفضيل الطعام غير الصحي وترك الخيارات الصحية. لكن عند عدم الحصول على قسط كاف من النوم، فإن ذلك يؤثر على قدرات اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى تراجع قوة الإرادة والميل للحصول على انتشاء سريع في شكل السكر. ولا يسفر ضعف عمل المخ عن اشتهاء السكريات فحسب، بل أيضا إلى اشتهاء أي شيء غني بالدهون أو الدهون المشبعة أو الصوديوم.

وبالنسبة للكثيرين، فإن هذا لا يحدث إلا أحيانا. غير أن الذين تشمل وظائفهم ساعات طويلة من التعب، يمكن أن يصبح تناولهم لوجبات خفيفة غير صحية أمرا يحدث بانتظام. وما لا يدركه الكثيرون أن الالتزام بنظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بالتعب.

وقد أظهرت الدراسة أيضا أن الذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالدهون المشبعة والسكر يزيد عندهم ضعف الأداء المرتبط بالنوم. غير أن الأنظمة الغذائية القائمة على الخضراوات خفضت هذا الضعف في الأداء المرتبط بقلة النوم.