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أعراض تنذر بالتهاب الجيوب الأنفية

أعراض التهاب الجيوب الأنفية تتمثل في الرشح الشديد وألم ضاغط في الرأس والوجه (الألمانية)
أعراض التهاب الجيوب الأنفية تتمثل في الرشح الشديد وألم ضاغط في الرأس والوجه (الألمانية)

قال الطبيب الألماني رولاند لاستسيج إن‬ ‫التهاب الجيوب الأنفية يحدث غالبا نتيجة لعدم علاج نزلة البرد جيدا، حيث‬ ‫تتعرض الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية للالتهاب. ‬

‫وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أن أعراض التهاب الجيوب‬ ‫الأنفية تتمثل في الرشح الشديد وألم ضاغط في الرأس والوجه، مع تدهور حاسة‬ ‫الشم وآلام الأسنان. ‬

‫وينقسم التهاب الجيوب الأنفية إلى حاد ومزمن، علما بأن الالتهاب الحاد‬ ‫يستمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، في حين يستمر النوع المزمن حتى 12‬ ‫أسبوعا. ‬

‫‬‫وشدد لاستسيج على ضرورة استشارة الطبيب إذا كان التهاب الجيوب الأنفية‬ ‫مصحوبا بحمى والشعور بضغط شديد في الجبهة أو الفك العلوي، وإذا لم يتحسن‬ ‫المخاط المتقيح (أصفر اللون) بعد مرور ثلاثة أيام. ‬

‫‬‫وللوقاية من التهاب الجيوب الأنفية ينبغي الحرص على التعافي من نزلة‬ ‫البرد بشكل تام.‬

المصدر : الألمانية
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