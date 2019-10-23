17 نوعا من الأطعمة المضادة للالتهابات

قالت مجلة "ذا هيلثي" الأميركية إن استهلاك الأطعمة الكاملة يوفر المغذيات اللازمة للجسم ويساعد على تخفيف الالتهاب والآلام.

ونقدم لك في هذا التقرير 17 نوعا من الأطعمة التي تساعد على تخفيف الالتهابات، مع التأكيد أن تناولها لا يغني عن مراجعة الطبيب في حال وجود أي التهاب أو مشكلة صحية.

1- زيت الزيتون

وجد الباحثون أن مادة الأوليوكنتال الكيميائية الموجودة في زيت الزيتون البكر تعيق عمل الإنزيمات الالتهابية بنفس الطريقة التي يعمل بها الإيبوبروفين، جرب إضافة زيت الزيتون إلى الأطعمة التي تقلل الالتهاب، مثل الخضار.

2- الأناناس

إن الفضل في اكتساب هذه الفاكهة الاستوائية خاصية مضادة للالتهابات يعود إلى إنزيم البروميلين، حيث تشير أبحاث أجريت على أشخاص وحيوانات إلى أن مكملات البروميلين تقلل آلام والتهاب مفاصل الركبة، والداء الرثياني، وآلام جراحة الأسنان.

3- التفاح

تمثل هذه الفاكهة واحدة من بين الأطعمة التي قد تساعد في تخفيف الالتهابات لاحتوائها على الكيرسيتين، وهو مضاد للأكسدة والالتهابات.

4- المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على كمية جيدة من المغنيسيوم وفيتامين "إي" (E)، وقد وجدت الدراسات أن تناول المكسرات يقلل المؤشرات الحيوية للالتهابات في الجسم، كما توصي مؤسسة التهاب المفاصل بتناول الجوز والفول السوداني واللوز والفستق وبذور الكتان وبذور الشيا.

5- الخضروات الورقية

أفادت المجلة بأن خضروات مثل الكرنب الأجعد والسلق والملفوف الصيني غنية بالكاروتينات المضادة للالتهابات.

6- الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مواد كيميائية ومضادات للأكسدة قد تساعد في مكافحة الالتهاب.



ووفقا لدراسة إيطالية، سجل الأشخاص الذين تناولوا حوالي مربع واحد من الشوكولاتة الداكنة كل ثلاثة أيام نسبا منخفضة من البروتين المسؤول عن الالتهاب مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا الشوكولاتة على الإطلاق.

7- الأرز البني

يمكن أن يساعد الأرز البني والحبوب الكاملة الأخرى التي تحتوي على الألياف في مقاومة الالتهاب، جرب طهي أطباقك المفضلة بالأرز البني عوضا عن الأرز الأبيض.

8- العنب

أضافت المجلة أن العنب يحتوي على مادة الريسفيراترول التي أفادت الدراسات بأنها تعيق عمل الإنزيمات الالتهابية بنفس الطريقة التي يعمل بها الأسبرين، غير أنها لا تسفر عن تهيجات في المعدة، كما يحتوي العنب على مادة الأنثوسيان التي قد تساعد في تقليل الالتهاب أيضا.

9- الكرز

حسب الأبحاث، يحتوي الكرز على مادة الأنثوسيان التي بالإضافة إلى كونها تمنح التوت اللون الأزرق والأحمر فإنها تحارب الالتهاب بنفس الطريقة التي يعمل بها الأسبرين، كما يعتبر التوت والفراولة من الأطعمة المضادة للالتهابات.

10- البصل والثوم

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى مركبات الكبريت التي تساعد في تحفيز جهاز المناعة للحفاظ على انتظام عمل وظائف الجسم.

11- الشاي الأخضر والأسود

يحتوي الشاي على مواد مضادة للأكسدة أو الفلافونيد التي تحمي من تلف الخلايا الذي يزيد تدهور بعض الحالات الطبية مثل التهاب المفاصل، كما تظهر الأبحاث أنه يحتوي أيضا على مادة كيميائية تحارب الالتهاب.

12- البروكلي

تحتوي هذه الخضروات على فيتاميني "سي" و"ك"، وحمض الفوليك، والألياف، ومضادات الأكسدة، وتشير الأبحاث إلى أن البروكلي الغني بمادة السولفورافان (sulforaphane) يحارب الالتهاب.

13- السمك

تحتوي الأسماك الزيتية مثل السلمون جنبا إلى جنب مع الجوز وبذور الكتان وبذور اليقطين وزيت الزيتون وزيت الكانولا على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تجعل هذه الأطعمة مضادة للالتهابات.

14- بروتين الصويا

تشير الأبحاث إلى أن استهلاك الصويا يرتبط بخفض الالتهاب، وعلى الرغم من صعوبة تناول الكثير من بروتين الصويا يوميا فإنه من الضروري إضافة حبوب أو حليب الصويا إلى وجبتك.

15- المشروم

تظهر الأبحاث أن المشروم يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب، خاصة الفينولات، ويتميز مشروم عرف الأسد (lion’s mane) ببعض الفوائد لمكافحة الالتهابات.

16- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على العديد من المواد المغذية، حيث أظهرت الأبحاث أن المركبات التي يحتوي عليها الأفوكادو -مثل الكاروتينات- تحمي من الالتهابات، كما تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

17- الفاصوليا

أكدت مؤسسة التهاب المفاصل أنه بإمكان الفاصوليا خفض مؤشر الالتهاب الموجود في الدم، وتشمل أفضل حبوب مكافحة الالتهابات الفاصوليا الحمراء وفاصوليا البنتو (pinto beans).