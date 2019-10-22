ما أعراض سرطان المرارة؟

توجد المرارة أسفل الكبد، ووظيفتها تخزين العصارة الصفراوية -التي ينتجها الكبد- الضرورية لهضم الدهون، وقد تصاب بالسرطان، فما أعراضه؟

تقول الكاتبة جايمي شميد في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" في نسختها الكندية، إن معظم الناس لا يعيرون هذا العضو الصغير الاهتمام اللازم، في حين أن عليهم الانتباه إلى بعض أعراض سرطان المرارة التي تتجلى في:

1- اصفرار البشرة

اصفرار البشرة والعينين يعرف بـ"اليرقان"، وينصح بزيارة الطبيب في حال ظهور صبغة غريبة على البشرة. ففي غالب الأحيان، قد يكون هذا التغير في اللون نتيجة أسباب غير سرطانية، ولكن في حالات نادرة، قد يكون مؤشرا على وجود ورم في المرارة يسبب تراكم العصارة الصفراوية، وهو ما يؤدي إلى اصفرار البشرة.

2- الشعور بألم مزمن في المعدة

غالبا ما تعتقد أن ألم البطن هو مجرد عسر هضم أو تقلصات في الدورة الشهرية، ولكنه يمكن أن يدل على الإصابة بسرطان المرارة إذا اقترن بأعراض أخرى.

3- الغثيان والتقيؤ

إن الغثيان والتقيؤ وحدهما ليسا من أعراض سرطان المرارة، ولكن عندما تقترن هذه المشاكل الصحية بأعراض أخرى مثل ألم في منطقة البطن العليا واليرقان، فهي قد تكون مؤشرا على وجود مشكلة في المرارة.

4- الشعور بانتفاخ البطن

إن انتفاخ البطن شائع وقد تكون له أسباب عديدة. ومع ذلك، إذا كان انتفاخ البطن حادا وترافقه أعراض أخرى، فقد يكون علامة على الإصابة بسرطان المرارة. في هذه الحالة، ينصح بإجراء فحص شامل على البطن والتحقق من وجود أي كتل أو تراكم السوائل (في الحالات المتقدمة) لتحديد أسباب الانتفاخ.

5- حصى المرارة

وفقا للكلية الأميركية للجهاز الهضمي، فإن حصى المرارة هي عبارة عن مزيج صغير في شكل حصاة تتكون من العصارة الصفراوية والكولسترول والكالسيوم، ومن شأنها أن تعيق عمل المرارة.

وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من المصابين بالحصوات المرارية لا يصابون بسرطان المرارة، فإن الأبحاث أظهرت أنه من بين خمسة أشخاص مصابين بسرطان المرارة، أربعة منهم لديهم حصى في المرارة.

6- فقدان الوزن دون اتباع حمية أو ممارسة الرياضة

من الطبيعي أن تفقد شهيتك في بعض الأحيان. ولكن، إذا لاحظت تواصل فقدان الشهية لمدة طويلة مع هبوط ملحوظ في الوزن، فمن الأجدر استشارة الطبيب. ففقدان رغبتك في تناول الطعام قد يكون أحد أعراض سرطان المرارة.

7- لديك تاريخ عائلي للمصابين بسرطان المرارة

قد تكون القرابة العائلية أحد عوامل الإصابة بسرطان المرارة، غير أن نسبة الخطورة ضئيلة، لأن هذا المرض نادر جدا. وشددت جمعية السرطان الأميركية على أن معظم سرطانات المرارة تصيب أشخاصا ليس لديهم تاريخ عائلي للمرض. ومع ذلك، من المهم أن تعرف أن تاريخ العائلة له دور هام في التأثير على صحتك.