بدل شفائه.. الدعك والأقنعة قد تعزز ظهور حب الشباب

يصيب حب الشباب نحو 15 مليون شخص في فرنسا، معظمهم من المراهقين، وذلك نتيجة زيادة إفراز الزهم (مادة دهنية تفرز من الغدد الدهنية في الجلد)، مما يسهم في انسداد المسام، ويخلق بيئة دهنية، ويعزز تكاثر البكتيريا الموجودة على الجلد.

ولإلقاء الضوء على هذا المرض الجلدي غير المرغوب، يستعرض موقع "إل سي إي" الفرنسي آخر ما توصلت إليه دراسة حديثة تم تقديمها مؤخرا في مؤتمر الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية.

وقالت الباحثة بريجيت درينو -للموقع الفرنسي- إن هذا المرض لا يكاد ينجو منه أحد، ويمكن إبطاء ظهوره بفضل بعض الأدوية، واعتماد نظام غذائي مناسب، والعناية بالنظافة، مشيرة إلى ما قاله بعض أطباء الأمراض الجلدية المشرفين على الدراسة، من أن السكريات ومنتجات الألبان، وبعض علاجات البشرة العدوانية؛ من بين العوامل الرئيسية التي تعزز ظهور حب الشباب.

نظام غذائي مناسب

وبعد تحليل الإجابات الواردة في استطلاع لصالح هذه الدراسة -أجري على 6700 مشارك في ستة بلدان في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا- بدا أن هناك زيادة في نسبة حب الشباب بين من يتناولون المشروبات الغازية، والمعجنات والشوكولاتة والحلويات، ومنتجات الألبان، كما نسبت الصحيفة إلى الدراسة.

وقالت بريجيت درينو إن "هذا يؤكد البيانات الصحيحة علميا التي تظهر أن أكل السكر يزيد إفراز مادة تسمى "IGF-1"، وهي عامل نمو الإنسولين-1" الذي يتثبت على الخلايا السطحية، حيث يتولد الشعر، وكذلك حب الشباب، كما أن منتجات الألبان قادرة على زيادة هرمون النمو "IGF-1".

وتقول الباحثة التي تعمل في مستشفى جامعة نانت، إنه ليس من الضروري أن يتغير كل شيء في النظام الغذائي من أجل أن يختفي ظهور حب الشباب، ولكن المطلوب هو فقط أن نحافظ على استهلاك معقول للسكريات، واتباع نظام غذائي متوازن، كما أنه لا ينبغي إزالة الحليب من النظام الغذائي.

الصابون والكريمات غير المناسبة

وتقول الباحثة إن استخدام الصابون والكريمات غير المناسبة مع الدعك ووضع الأقنعة أمور شائعة بين الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب، وهي لذلك تنصح من "يعاني من حب الشباب بألا يستخدم الأقنعة أو الدعك لأنهما يسببان تهيجا للجلد".

وتفضل الباحثة المنتجات ذات الحموضة المناسبة، لأن استخدام صابون ذي حموضة غير مناسبة قد يحفز الغدد الدهنية، وبالتالي يعزز حب الشباب.

وخلص الموقع إلى أن الهدف من الدراسة هو أن يذكر أطباء الأمراض الجلدية الناس بأن علاج حب الشباب لا يقتصر فقط على وصفة طبية مع علاج محلي وعام، ولكن أيضا يتعلق باستجواب المريض، والنظر في العوامل التي يمكن أن تؤثر على حالته.