كيف تتجنب الإصابة بقرحة الفم؟
أشارت غرفة الصيادلة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية إلى أن قرحة الفم تعتبر من أكثر أمراض الغشاء المخاطي للفم والبلعوم شيوعا، وتظهر على شكل بقع بيضاء صغيرة مؤلمة في الفم، فكيف نتجنبها؟
ولتجنب قرحة الفم فإنه يجب الاهتمام بنظافة الفم والأسنان عبر استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، ولا يتطلب الأمر استعمال مستحضرات طبية أو غسول فم مركز أو مطهر.
وبدلا من ذلك نصح الصيادلة الألمان بغسل الفم بالماء بعد الوجبات، نظرا لأن الإصابات الدقيقة التي قد تنتج عن فتات الخبز والمكسرات والشوكولاتة أو التهيج الذي يحدث بسبب تناول الطماطم أو الحمضيات والتوابل قد تكون مسؤولة عن ظهور الالتهابات وقرحة الفم، كما أنه يجب فحص التركيب السليم لأطقم الأسنان بصورة منتظمة لدى أطباء الأسنان لتجنب مواضع الضغط المؤلمة.
ولم تتضح بعد الأسباب التي تؤدي إلى تطور المرض في الغشاء المخاطي للفم والبلعوم بدقة، وغالبا ما تظهر قرحة الفم مع الأطعمة التي تحتوي على الهستامين، مثل الأطعمة المدخنة والجبن والفاكهة الناضجة للغاية والأنواع المختلفة من المكسرات.
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