‫كيف تتجنب الإصابة بقرحة الفم‬؟

أشارت غرفة الصيادلة في ولاية ‫ساكسونيا السفلى الألمانية إلى أن قرحة الفم تعتبر من أكثر أمراض الغشاء ‫المخاطي للفم والبلعوم شيوعا، وتظهر على شكل بقع بيضاء صغيرة مؤلمة في ‫الفم، فكيف نتجنبها؟

ولتجنب قرحة الفم فإنه يجب الاهتمام بنظافة الفم والأسنان عبر استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، ولا يتطلب الأمر استعمال مستحضرات طبية أو غسول فم مركز أو مطهر.

‫وبدلا من ذلك نصح الصيادلة الألمان بغسل الفم بالماء بعد الوجبات، نظرا ‫لأن الإصابات الدقيقة التي قد تنتج عن فتات الخبز والمكسرات ‫والشوكولاتة أو التهيج الذي يحدث بسبب تناول الطماطم أو الحمضيات ‫والتوابل قد تكون مسؤولة عن ظهور الالتهابات وقرحة الفم، كما أنه ‫يجب فحص التركيب السليم لأطقم الأسنان بصورة منتظمة لدى أطباء الأسنان ‫لتجنب مواضع الضغط المؤلمة.

‫ولم تتضح بعد الأسباب التي تؤدي إلى تطور المرض في الغشاء المخاطي للفم ‫والبلعوم بدقة، وغالبا ما تظهر قرحة الفم مع الأطعمة التي تحتوي على ‫الهستامين، مثل الأطعمة المدخنة والجبن والفاكهة الناضجة للغاية والأنواع ‫المختلفة من المكسرات.