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‫ما المشروبات المناسبة للأطفال؟‬

الطفل حتى عمر ستة شهور لا يحتاج سوى لبن الأم والأغذية المخصصة للرضع (الألمانية)
الطفل حتى عمر ستة شهور لا يحتاج سوى لبن الأم والأغذية المخصصة للرضع (الألمانية)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء‬ ‫الأطفال والمراهقين إن الطفل حتى عمر ستة شهور لا يحتاج سوى لبن الأم‬ ‫والأغذية المخصصة للرضع لإمداد جسمه بالسوائل على نحو كاف، وبعد عمر ستة أشهر يمكن‬ ‫أن يشرب الطفل الماء.‬

‫وأضافت الرابطة أنه بدءا من عمر عامين يمكن أن يشرب الطفل الحليب قليل‬ ‫الدسم. ‬

‫وإذا كان الطفل يعاني من حساسية تجاه الحليب البقري أو يعاني من عدم‬ ‫تحمل اللاكتوز، فإنه يمكن اللجوء إلى بدائل الحليب النباتية، وذلك تحت‬ ‫إشراف الطبيب من أجل اختيار البديل الذي يحتوي على البروتين والكالسيوم‬ ‫وفيتامين دي D. ‬

‫وعند الرغبة في تقديم العصير للطفل، فينبغي أن يتألف العصير من الفواكه‬ ‫بنسبة 100% وبدون إضافة السكر، مع مراعاة تخفيفه بالماء بشدة.‬ 

المصدر : الألمانية
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