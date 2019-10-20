‫ما المشروبات المناسبة للأطفال؟‬

قالت الرابطة الألمانية لأطباء‬ ‫الأطفال والمراهقين إن الطفل حتى عمر ستة شهور لا يحتاج سوى لبن الأم‬ ‫والأغذية المخصصة للرضع لإمداد جسمه بالسوائل على نحو كاف، وبعد عمر ستة أشهر يمكن‬ ‫أن يشرب الطفل الماء.‬

‫وأضافت الرابطة أنه بدءا من عمر عامين يمكن أن يشرب الطفل الحليب قليل‬ ‫الدسم. ‬

‫وإذا كان الطفل يعاني من حساسية تجاه الحليب البقري أو يعاني من عدم‬ ‫تحمل اللاكتوز، فإنه يمكن اللجوء إلى بدائل الحليب النباتية، وذلك تحت‬ ‫إشراف الطبيب من أجل اختيار البديل الذي يحتوي على البروتين والكالسيوم‬ ‫وفيتامين دي D. ‬

‫وعند الرغبة في تقديم العصير للطفل، فينبغي أن يتألف العصير من الفواكه‬ ‫بنسبة 100% وبدون إضافة السكر، مع مراعاة تخفيفه بالماء بشدة.‬