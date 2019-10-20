سبعة أسباب.. لماذا يتساقط الشعر؟

هناك أسباب متعددة لتساقط الشعر بداية من التغييرات في النظام الغذائي وصولا إلى الأمراض المزمنة، وفي هذا التقرير نعرفكم على أبرزها.

وتقول طبيبة الأمراض الجلدية الأميركية فرانسيسكا فوسكو إن متوسط تساقط الشعر للفرد يتراوح بين 50 و100 شعرة يوميا لأن الشعر عادة ما يمر بدورات مختلفة. ولا يطال تساقط الشعر فئة معينة من الأشخاص، وهو أيضا يعد أمرا شائعا للغاية بين النساء.

والجدير بالذكر أن مشكلة تساقط الشعر يمكن أن تؤثر نفسيا على النساء، حيث أكدت دراسة أُجريت سنة 2015 أن تساقط الشعر عند النساء يؤثر على مفهوم احترام الذات ويولّد الشعور بالاكتئاب ويعيق العلاقات الاجتماعية. لذلك، ينبغي على الشخص تحديد السبب الذي يجعل شعره يتساقط حتى يستطيع حل المشكلة، وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "كونفدنسيال" الإسبانية للكاتبة أدا نونيو.

وبالإضافة للعوامل الوراثية وانقطاع الطمث، تشمل أبرز أسباب تساقط الشعر التالي:

1- مشاكل الغدة الدرقية

مشاكل الغدة الدرقية شائعة بكثرة بين النساء خاصة اللاتي تجاوزن سن الخمسين. ووفقا لأحدث الدراسات، واحدة من بين ثماني نساء سيلازمها اضطراب في الغدة الدرقية طيلة حياتها، حيث تقع هذه الغدة في قاعدة العنق وهي مسؤولة عن إنتاج هرمون الدرقية. ويعتبر هذا الهرمون مسؤولا عن معدل الأيض الأساسي ونمو الجلد والأظافر والشعر.

وأشارت الكاتبة إلى إمكانية ملاحظة بعض التغييرات إذا لم يحتو الجسم على الكمية الصحيحة من هرمون الدرقية. ولعل الأمر الإيجابي في هذه المسألة أن تحليل الدم قادر على اكتشاف ما إذا كان هناك خلل في وظيفة الغدة الدرقية. وينبغي على الطبيب أن يصف دواء يساعد المريض على استعادة مستوى إنتاج الهرمون إلى وضعه الطبيعي.

2- فقر الدم بسبب نقص الحديد

رغم أن نقص الحديد يبدو سببا غير مألوف لتساقط الشعر، فإنه يمكن في الحقيقة أن يلعب دورا في هذه المشكلة خاصة لدى النساء.

وتتعدد أعراض نقص الحديد، ومن بينها التعب الشديد والضعف والبشرة الفاتحة وصعوبة التركيز والصداع وبرودة اليدين والقدمين، فضلا عن تساقط الشعر.

ويتم الكشف عن نقص الحديد عبر اختبار الدم. ويشمل العلاج تناول الأغذية الغنية بالحديد مثل اللحوم والكبد، وأيضا قد يصف الطبيب مكملات الحديد.

3- الأمراض الجلدية

ذكرت الكاتبة أن فروة الرأس نفسها تلعب دورا مهما في مشكلة تساقط الشعر إذا كانت تشكو من بعض الإصابات. وفي هذا الصدد، يؤدي الالتهاب والأمراض الجلدية مثل الصدفية إلى تساقط الشعر، وأيضا من الأسباب قشرة الرأس.

وأفادت الكاتبة بأن فحص فروة الرأس عند ملاحظة ظهور بقع حمراء أو قشور صفراء وبيضاء على الجلد يساعد على تحديد المشكلة التي تعاني منها فروة الرأس. ومن الضروري أن نستشير طبيب الجلدية حين نعاني من التهاب أو حكة حتى نتأكد من أنها ليست إصابة جلدية خطيرة. كما تختلف متطلبات كل إصابة على مستوى فروة الرأس من شامبو قشرة الرأس إلى علاج خفيف لمرض الصدفية.

4- مرض الذئبة (Lupus)

أردفت الكاتبة بأن الذئبة تعد مرضا مزمنا حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم الأنسجة السليمة. وتشمل أعراض هذا المرض التعب الشديد والصداع وقرحة الفم، فضلا عن تورم المفاصل والشعور بالألم وتورم القدمين واليدين وبشكل فعال تساقط الشعر. وعند الإصابة بهذه الأعراض، ينبغي مراجعة الطبيب.

5- فقدان الوزن

الدراسات أكّدت أن فقدان الوزن بشكل مفرط يؤدي إلى تساقط الشعر لأن الجسم يُحرم من بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك البروتينات. ومن الضروري القيام بفحص الدم لاكتشاف أسباب نقص الوزن.

6- الرعاية المفرطة

أكّدت الكاتبة أن غسيل الشعر بشكل مفرط واستخدام مجفف الشعر والمكواة يمكن أن يلحق الضرر بالشعر ويجعله متقصفا ومتساقطا. لذلك، من الأفضل أن نتجنب استخدام الأجهزة التي تزيد من حرارة الشعر، كما لا ينبغي أن ننتظر حتى يجف الشعر لنستخدم الهلام أو البخاخات وذلك حتى لا يتقصف الشعر.

7- متلازمة تكيس المبايض

حالة قد تصيب المرأة وتؤثر على وظيفة المبيضين، وترتبط بمشاكل مثل صعوبة الحمل والشعرانية، هناك ثلاث صفات رئيسية لمتلازمة تكيس المبايض وهي عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة الهورمونات الذكرية مما قد يسبب أعراضا مثل زيادة نمو شعر الجسم أو شعر الوجه، وتكيس المبايض، حيث يتضخم المبيضان وتظهر فيهما فجوات تمتلئ بسائل يطلق عليه جيوب أو تجاويف (follicles) تحيط بالبويضات.