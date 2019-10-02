نظام باتجاه عقارب الساعة.. حتى يحافظ موظفو المناوبات على صحتهم

قالت الهيئة الألمانية للتأمين على ‫الحوادث إن العمل بنظام المناوبات يُحدث خللا بالإيقاع الداخلي للجسم، ‫ومن ثم يقع المرء فريسة لاضطرابات النوم والتعب المزمن ومتاعب الجهاز ‫الهضمي ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

‫ولتجنب هذه المخاطر تنصح الهيئة موظفي الورديات بالالتزام بمواعيد محددة ‫للنوم، كي يتمكن الجسم من التكيف مع نظام المناوبات، مع مراعاة ألا تقل ‫مرحلة النوم الرئيسية عن أربع ساعات.

‫وللتمتع بنوم هانئ ومريح ينبغي الابتعاد عن المشروبات المحتوية على ‫الكافيين والوجبات الدسمة الصعبة الهضم قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعتين ‫إلى أربع ساعات، مع مراعاة تهوية الغرفة جيدا وتعتيمها.

‫كما ينبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية مثل المشي ‫والركض وركوب الدراجات الهوائية.

‫وبشكل عام، تنصح الهيئة باتباع نظام مناوبات باتجاه عقارب الساعة -أي نوبة ‫صباحية، ثم نوبة مسائية، ثم نوبة ليلية- حيث يعتبر هذا النظام أفضل ‫للإيقاع الداخلي للجسم، مع مراعاة عدم العمل في أكثر من ثلاث نوبات على التوالي حفاظا على الصحة.