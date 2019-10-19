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‫شاشة الحاسوب تصيب عينيك بالجفاف

لتجنب جفاف العين ينبغي أخذ راحة بعد العمل أمام شاشة الحاسوب لمدة 30 دقيقة على الأكثر (الألمانية)
لتجنب جفاف العين ينبغي أخذ راحة بعد العمل أمام شاشة الحاسوب لمدة 30 دقيقة على الأكثر (الألمانية)

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن‬ ‫العمل لمدة طويلة أمام شاشة الحاسوب يُصيب العينين بالجفاف والحرقة‬ ‫والتهيج. ‬

‫ولتجنب هذه المتاعب الصحية، ينبغي أخذ راحة بعد العمل لمدة 30‬ ‫دقيقة على الأكثر، مع مراعاة الرَمش كثيرا، حيث يسهم الرَمش في توزيع‬ ‫السائل الدمعي بصورة أفضل.‬

‫ومن المهم أيضا تهوية المكتب بانتظام وتوافر إضاءة جيدة وأخذ قسط كاف من‬ ‫النوم.‬

المصدر : الألمانية
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