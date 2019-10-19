‫شاشة الحاسوب تصيب عينيك بالجفاف

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن‬ ‫العمل لمدة طويلة أمام شاشة الحاسوب يُصيب العينين بالجفاف والحرقة‬ ‫والتهيج. ‬

‫ولتجنب هذه المتاعب الصحية، ينبغي أخذ راحة بعد العمل لمدة 30‬ ‫دقيقة على الأكثر، مع مراعاة الرَمش كثيرا، حيث يسهم الرَمش في توزيع‬ ‫السائل الدمعي بصورة أفضل.‬

‫ومن المهم أيضا تهوية المكتب بانتظام وتوافر إضاءة جيدة وأخذ قسط كاف من‬ ‫النوم.‬