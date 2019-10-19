منها تعزيز عمل الغدة الدرقية.. تعرف على فوائد السمك

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن ‫الأسماك تتميز بفوائد صحية جمّة، فهي تحدّ من خطر الإصابة بالأزمات ‫القلبية والسكتات الدماغية واضطرابات أيض الدهون.

‫وأوضحت الجمعية أن الفضل في ذلك يرجع إلى أن الأسماك غنية بالأحماض ‫الدهنية "أوميغا 3" التي تعمل على تحسين سريان الدم وتمنع الترسبات في بالأوعية الدموية، فضلا عن أهميتها لنمو المخ وتطوره.

‫وتزخر الأسماك البحرية -كالسلمون والماكريل- باليود أكثر من أسماك المياه ‫العذبة، علما بأن اليود مهم جدا لوظيفة الغدة الدرقية.

‫كما تعد الأسماك كنزا من الفيتامينات، مثل فيتامين "أي" المهم للجلد، ‫وفيتامين "بي6" المهم للأعصاب، وفيتامين "بي12" المهم لبناء الدم، وفيتامين "دي" ‫المهم للعظام.

‫وتحتوي الأسماك ذات اللحوم الحمراء -كالسلمون والماكريل والرنجة والتونة- ‫على الفيتامينات بنسبة تركيز أعلى من الأسماك ذات اللحوم البيضاء.

‫وللاستفادة من كل هذه المزايا الصحية، تنصح الجمعية الألمانية بتناول ‫الأسماك مرة أو مرتين في الأسبوع.