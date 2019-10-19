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منها تعزيز عمل الغدة الدرقية.. تعرف على فوائد السمك

يُنصح بتناول الأسماك مرة أو مرتين في الأسبوع (الألمانية)
يُنصح بتناول الأسماك مرة أو مرتين في الأسبوع (الألمانية)

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن ‫الأسماك تتميز بفوائد صحية جمّة، فهي تحدّ من خطر الإصابة بالأزمات ‫القلبية والسكتات الدماغية واضطرابات أيض الدهون.

‫وأوضحت الجمعية أن الفضل في ذلك يرجع إلى أن الأسماك غنية بالأحماض ‫الدهنية "أوميغا 3" التي تعمل على تحسين سريان الدم وتمنع الترسبات في بالأوعية الدموية، فضلا عن أهميتها لنمو المخ وتطوره.

‫وتزخر الأسماك البحرية -كالسلمون والماكريل- باليود أكثر من أسماك المياه ‫العذبة، علما بأن اليود مهم جدا لوظيفة الغدة الدرقية.

‫كما تعد الأسماك كنزا من الفيتامينات، مثل فيتامين "أي" المهم للجلد، ‫وفيتامين "بي6" المهم للأعصاب، وفيتامين "بي12" المهم لبناء الدم، وفيتامين "دي" ‫المهم للعظام.

‫وتحتوي الأسماك ذات اللحوم الحمراء -كالسلمون والماكريل والرنجة والتونة- ‫على الفيتامينات بنسبة تركيز أعلى من الأسماك ذات اللحوم البيضاء.

‫وللاستفادة من كل هذه المزايا الصحية، تنصح الجمعية الألمانية بتناول ‫الأسماك مرة أو مرتين في الأسبوع.

المصدر : الألمانية
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