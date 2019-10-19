الشد العضلي من الجوال قد يهاجم العمود الفقري بأكمله

حذر أخصائي جراحة العظام الألماني د. برند كلادني من أن‬ ‫استعمال الهاتف الجوال أو الحاسوب اللوحي (التابلت) لساعات طويلة قد‬ ‫يتسبب في إصابة الفقرات العنقية بشد عضلي فيما يعرف بـ "متلازمة عنق‬ ‫الهاتف الجوال".

وأوضح أن الشد العضلي في الفقرات العنقية‬ ‫ينشأ بسبب الوضعية الخاطئة للرأس والمستمرة لمدة طويلة، مشيرا إلى أن‬ ‫هذا الشد العضلي قد يمتد ليهاجم العمود الفقري بأكمله. ‬

ولتجنب ذلك، ينصح د. كلادني بتجنب التحميل أحادي الجانب والمستمر لمدة‬ ‫طويلة، مشيرا إلى أنه من الأفضل حمل الهاتف الجوال أو الحاسوب اللوحي في‬ ‫مستوى ارتفاع الوجه، مع خفض النظر بدلا من إمالة الرأس باتجاه الشاشة‬ ‫باستمرار. ‬

‫وأضاف الطبيب الألماني أنه يمكن مواجهة الشد العضلي الخفيف بواسطة‬ ‫تمارين الإرخاء والسخونة، كما يمكن ممارسة الرياضات التي تعمل على‬ ‫تقوية جذع الجسم مثل المشي باستخدام العصي والركض والسباحة. وفي حال‬ ‫الآلام الشديدة والمستمرة، ينبغي استشارة الطبيب.‬