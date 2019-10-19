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‫الأغذية الجاهزة تضعف المناعة

الأغذية الجاهزة عادة ما‬ ‫تحتوي على إضافات غير صحية (الألمانية)
الأغذية الجاهزة عادة ما‬ ‫تحتوي على إضافات غير صحية (الألمانية)

حذرت خبيرة التغذية الألمانية‬ ‫زيلكه ريستماير من خطورة الأغذية الجاهزة على الصحة، حيث إنها تُضعف‬ ‫المناعة وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري.‬

‫وأوضحت أن السبب يرجع إلى أن الأغذية الجاهزة عادة ما‬ ‫تحتوي على إضافات غير صحية كالسكر ومواد التحلية والدقيق الأبيض‬ ‫والأحماض الدهنية المشبعة، في حين تفتقر للعناصر الغذائية المفيدة‬ ‫للصحة كالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتين. ‬

‫ولتجنب هذه المخاطر، تنصح ريستماير بتناول الأغذية الطبيعية، مشيرة إلى‬ ‫ضرورة إلقاء نظرة فاحصة على قائمة المكونات حيث ينبغي أن تحتوي القائمة‬ ‫على القليل من المكونات ذات أرقام "E" التي تشير إلى الإضافات‬ ‫الاصطناعية، وإن كان من الأفضل أن تخلو منها تماما.‬

المصدر : الألمانية
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