الأغذية الجاهزة تضعف المناعة
حذرت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير من خطورة الأغذية الجاهزة على الصحة، حيث إنها تُضعف المناعة وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري.
وأوضحت أن السبب يرجع إلى أن الأغذية الجاهزة عادة ما تحتوي على إضافات غير صحية كالسكر ومواد التحلية والدقيق الأبيض والأحماض الدهنية المشبعة، في حين تفتقر للعناصر الغذائية المفيدة للصحة كالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتين.
ولتجنب هذه المخاطر، تنصح ريستماير بتناول الأغذية الطبيعية، مشيرة إلى ضرورة إلقاء نظرة فاحصة على قائمة المكونات حيث ينبغي أن تحتوي القائمة على القليل من المكونات ذات أرقام "E" التي تشير إلى الإضافات الاصطناعية، وإن كان من الأفضل أن تخلو منها تماما.
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