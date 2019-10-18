هذه الأطعمة تحسن دفاعاتك في فصل الخريف

الأطعمة المنصوح بها

الخضراوات الورقية: يعد الخس والإسكارول من الأطعمة المضادة للأكسدة والمدرة للبول. لذلك، يساعدنا هذا النوع من الخضار على التخلص من المواد الزائدة التي تكدست في أجسامنا خلال الصيف.

الكرنب والقرنبيط والفجل: تمثل هذه الأطعمة مصدرا مهما لفيتامين سي، ومضادات الأكسدة والمعادن. في المقابل، ستجد صعوبة في هضمها، بالتالي ينبغي غليها فترة قصيرة في الماء الساخن قبل وضعها مع الطعام، حتى لا تفقد عناصرها الغذائية.

اليقطين وباقي الخضراوات البرتقالية: يعد بداية فصل الخريف أفضل وقت لتحضير أنواع الحساء والعصيدة التي يتم تناولها ساخنة. ويمتاز اليقطين بقلة الدهون، وغناه بفيتامين البيتا كاروتين والأميغا 3 والأحماض الدهنية.

الفطر: إلى جانب اليقطين، يعد الفطر غذاء أساسيا في الخريف ومفيدا للصحة، فهو يحتوي على تشكيلة متنوعة من المعادن والفيتامينات.

التين: مصدر مهم لعدد من المغذيات، خاصة فيتامين بي والمعادن، إلى جانب الحديد والكالسيوم. ويوفر التين للجسم الطاقة، بفضل قيمته الغذائية العالية، ولكن يستحسن عدم الإفراط في تناوله.