الرياضة قبل الفطور تساعد على حرق الدهون

أفادت دراسة بريطانية حديثة بأن ممارسة الرياضة قبل تناول وجبة الفطور تساعد على حرق الدهون وتقلل نسبة السكر في الدم، مما يخفض نسب الإصابة بأمراض السكري والقلب.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعتي باث وبرمنغهام ببريطانيا ونشرت في دورية مجلة علم الغدد الصماء السريري والتمثيل الغذائي (The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism).

وأوضح الباحثون أنه يمكن التحكم بشكل أفضل في مستويات السكر بالدم من خلال تغيير توقيت تناول الطعام وممارسة التمارين الرياضية.

وللتوصل إلى نتائج الدراسة راقب الفريق 30 رجلا يعانون من السمنة وقسموهم إلى مجموعتين، حيث مارس نصف المجموعة الأولى التمارين الرياضية قبل الفطور، ومارس النصف الآخر الرياضة بعده، في حين لم يجرِ المشاركون في المجموعة الثانية أي تغيير في نمط حياتهم.

ووجد الباحثون في دراستهم -التي استمرت 6 أسابيع- أن الأشخاص الذين أجروا التمرينات قبل تناول وجبة الفطور كان معدل الحرق لديهم ضعف كمية الدهون مقارنة بالمجموعة التي مارست الرياضة بعده.

كما وجدوا أيضا أن زيادة حرق الدهون حينما يمارس الأشخاص الرياضة قبل الفطور ترجع بشكل رئيسي إلى انخفاض مستويات الإنسولين أثناء ممارسة الرياضة الناتج عن عدم تناول الأكل لفترة أثناء النوم ليلا، مما يعني أنه يمكنهم استخدام المزيد من الدهون من الأنسجة الدهنية والدهون الموجودة في عضلاتهم وقودا لحركة الجسم، وبالتالي يحرقون دهونا أكثر.

وشملت الدراسة الحالية الرجال فقط، لكن الدراسات المستقبلية ستسعى إلى ترجمة هذه النتائج على مجموعات مختلفة بمن في ذلك النساء، وفقا للباحثين.

وقال قائد فريق البحث في جامعة باث الدكتور خافيير جونزاليس إن "نتائجنا تشير إلى أن تغيير توقيت تناول الطعام فيما يتعلق بوقت التمرين يمكن أن يحدث تغييرات عميقة وإيجابية على صحتك العامة".

وأشار جونزاليس إلى أن إبقاء مستويات السكر في الدم تحت السيطرة يقلل احتمالية خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.