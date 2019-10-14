أثناء الحمل.. لا تأكلي لفردين

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء من أن الزيادة الكبيرة في وزن الحامل ترفع خطر زيادة وزن الطفل عند الولادة، وقالت إن الرضيع يكون أكثر عُرضة لمشاكل صحية في فترات لاحقة من حياته إذا ولد بوزن يبدأ من أربعة كيلوغرامات.

وتنصح الرابطة المرأة بتجنب زيادة الوزن الكبيرة أثناء الحمل لتجنب هذه المخاطر، مشيرة إلى إمكانية الاسترشاد بالقيم التالية للزيادة المسموح بها التي يقدمها معهد الطب الأميركي:

- من 12.5 إلى 18 كيلوغراما وليس أكثر من ذلك بالنسبة للمرأة التي تعاني أساسا من نقص الوزن.

- من 11.5 إلى 16 كيلوغراما وليس أكثر من ذلك بالنسبة للمرأة التي تتمتع بوزن طبيعي.

- من 7 إلى 11.5 كيلوغراما وليس أكثر من ذلك بالنسبة للمرأة التي تعاني من زيادة الوزن.

- من 5 إلى 9 كيلوغرامات وليس أكثر من ذلك بالنسبة للمرأة التي تعاني من السمنة المفرطة.

وينبغي على الحامل أن تتبع نظاما غذائيا صحيا يتسم بالتنوع والتوازن ويكون غنيا بالمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية ومراعاة ألا تقع في الخطأ الشائع الذي يتمثل في الأكل لفردين.