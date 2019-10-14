كيف تؤثر مستويات البوتاسيوم العالية على القلب؟

قالت الكاتبة ماريا خوسيه رولدن في تقرير نشرته مجلة "بكيا سالود" الإسبانية إن ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم يحد من قدرة القلب على ضخ الدم وإن الشحنات الموجبة التي يكتسبها البوتاسيوم تساعد بعض خلايا الجسم في العمل بشكل طبيعي عندما يذوب في المواد المائية مثل الدم.

وفي المقابل، يمكن للخلايا أن تغير شحناتها الكهربائية عن طريق تعديل مستويات البوتاسيوم الذي يخزنه الجسم ويجعل للتغيرات في مستويات هذا المعدن في الدم تأثيرا كبيرا على الجسم.

تقلص القلب

يرتبط تقلص القلب بالتيارات الكهربائية وتحتاج هذه العضلة إلى الكالسيوم ويتم التحكم في نسبه من الاحتياطيات الداخلية للجسم عن طريق التغييرات بالشحنة الكهربائية داخل الخلية.

ونظرًا لأن البوتاسيوم يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على هذه الشحنة الكهربائية، فإن التقلبات في مستويات البوتاسيوم يمكن أن تؤدي إلى انقطاع إطلاق الكالسيوم داخل القلب مما يتسبب في تعطيل إيقاع انقباضات عضلة القلب الضرورية لضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.