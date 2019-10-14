كيف تؤثر مستويات البوتاسيوم العالية على القلب؟
قالت الكاتبة ماريا خوسيه رولدن في تقرير نشرته مجلة "بكيا سالود" الإسبانية إن ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم يحد من قدرة القلب على ضخ الدم وإن الشحنات الموجبة التي يكتسبها البوتاسيوم تساعد بعض خلايا الجسم في العمل بشكل طبيعي عندما يذوب في المواد المائية مثل الدم.
وفي المقابل، يمكن للخلايا أن تغير شحناتها الكهربائية عن طريق تعديل مستويات البوتاسيوم الذي يخزنه الجسم ويجعل للتغيرات في مستويات هذا المعدن في الدم تأثيرا كبيرا على الجسم.
تقلص القلب
يرتبط تقلص القلب بالتيارات الكهربائية وتحتاج هذه العضلة إلى الكالسيوم ويتم التحكم في نسبه من الاحتياطيات الداخلية للجسم عن طريق التغييرات بالشحنة الكهربائية داخل الخلية.
ونظرًا لأن البوتاسيوم يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على هذه الشحنة الكهربائية، فإن التقلبات في مستويات البوتاسيوم يمكن أن تؤدي إلى انقطاع إطلاق الكالسيوم داخل القلب مما يتسبب في تعطيل إيقاع انقباضات عضلة القلب الضرورية لضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.
|عدم انتظام ضربات القلب قد يسبب توقف القلب عن الضخ تمامًا (بيكسابي)
وينبغي على الشخص الذي يعاني من فرط بوتاسيوم الدم إجراء ما يسمى باختبار تخطيط كهربائية القلب لقياس النشاط الكهربائي للقلب والكشف عما إذا كانت ضربات القلب غير منتظمة.
وإذا كان تخطيط كهربائية القلب غير طبيعي، فإن ذلك يعني أن توقيت الانقباضات في أجزاء مختلفة من القلب قد توقف، وأن عدم انتظام ضربات القلب قد يسبب انخفاض ضغط الدم وتوقف القلب عن الضخ تمامًا.
أسباب فرط البوتاسيوم
أوردت الكاتبة أن فرط البوتاسيوم في الدم لا ينتج عادة بسبب اتباع نظام غذائي غني بهذا المعدن نظرا لأن جسم الإنسان يتخلص من فائض البوتاسيوم من خلال البول وإنما بسبب مشاكل في الجهاز الكلوي.
ويتسبّب خلل في هرمون يعرف باسم الألدوستيرون في الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم، في حين يركز علاج فرط بوتاسيوم الدم على الحفاظ على الإيقاع الطبيعي للقلب حتى تعود مستويات البوتاسيوم إلى المستوى الطبيعي.
وذكرت الكاتبة أن الأشخاص الذين يشعرون بأنهم يعانون من فرط بوتاسيوم الدم ينبغي أن يستشيروا الطبيب ليقوم بالاختبارات الضرورية للتأكد من طبيعة مستوى هذا المعدن في الجسم.
وفي حال كان الشخص يعاني بالفعل من مستويات عالية من البوتاسيوم في الجسم، فإنه يجب أن يخضع للعلاج المناسب ليعود هذا المعدن إلى مستوياته الطبيعية دون التعرض إلى عواقب صحية.
ويمكن أن يعتمد العلاج على العقاقير أو تغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة ويقوم الطبيب بتقييم الخيار الأفضل لكل حالة.
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