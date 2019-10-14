7 طرق طبيعية للتخلص من اصفرار الأسنان

تصبح الأسنان أكثر اصفرارا، خاصة مع التقدم في السن، لأنه عندما يهترئ مينا الأسنان الخارجي يصبح العاج الأصفر -وهو النسيج المتكلس تحت المينا- أكثر وضوحا. في هذا التقرير -الذي نشره موقع "هيلث لاين" الأميركي- قالت الكاتبة إيريكا سيرينو إن هناك سبعة خيارات طبيعية للتخلص من اللون الأصفر للأسنان، وتستطيع اعتماد البعض منها على مدار الأسبوع إلى أن تجد الخيار المناسب لك. تنظيف الأسنان تتمثل الخطة الأولى في تنظيف أسنانك بالفرشاة أكثر من السابق وبالطريقة الصحيحة، خاصة بعد تناول الأطعمة والمشروبات التي من الممكن أن تترك لونا أصفر على الأسنان. لذلك، يجب تنظيف الأسنان مرتين على الأقل يوميا لمدة تتراوح بين دقيقتين وثلاث دقائق، بالإضافة إلى ضرورة تنظيفها بحركة دائرية لضمان حماية اللثة، مع تنظيف الأسطح الداخلية والخارجية والأضراس. صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين استخدام معجون مصنوع من صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين لإزالة تكلس الأسنان والبكتيريا يساعد على التخلص من البقع. تستطيع مزج ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين لصنع معجون أسنان. وقد وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن الأشخاص الذين استخدموا معجون أسنان يحتوي على صودا الخبز وأكسيد البيروكسيد تخلصوا من بقع الأسنان وتمكنوا من تبييض أسنانهم.

استخدام معجون مصنوع من صودا الخبز يساعد على التخلص من البقع (الألمانية)

قشور الليمون أو البرتقال أو الموز

يزعم بعض الناس أن فرك قشور الليمون أو البرتقال أو الموز على الأسنان سيجعلها أكثر بياضا، ومن المعتقد أن مركب دي ليمونين الموجود في بعض قشور الفاكهة يساعد على تبييض الأسنان، لذلك عليك فرك قشور الفاكهة على أسنانك بلطف لمدة دقيقتين، ثم تأكد من شطف فمك جيدا بالماء وتنظيف أسنانك بالفرشاة بعد ذلك.

وقد نجح الأشخاص الذين استخدموا معجونا يحتوي على مركب دي ليمونين مع تركيبة تبييض لتنظيف أسنانهم مرتين يوميا لمدة أربعة أسابيع في تقليل البقع الناتجة عن التدخين بشكل كبير.

يشار إلى أن البقع طويلة المدى الناتجة عن التدخين أو عن شرب الشاي لم تختفِ تماما، وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى فعالية مركب دي ليمونين وحده.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يزيل تكلس الأسنان والبكتيريا من الفم، مما يساعد على تبييض الأسنان، وذلك من خلال وضع ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند السائل في فمك لمدة تتراوح بين 10 و30 دقيقة.

لكن لا تدع الزيت يصل إلى أسفل حلقك ولا تبتلعه لأنه يحتوي على السموم والبكتيريا التي كانت في فمك، بل عليك بصقه، ثم اشطف فمك واشرب كوبا من الماء ونظف أسنانك بعدها.

زيت جوز الهند يزيل تكلس الأسنان والبكتيريا من الفم (غيتي) خل التفاح

يمكن استخدام خل التفاح بكميات صغيرة جدا لتبييض الأسنان من خلال خلط ملعقتين صغيرتين من خل التفاح مع 6 أونصات من الماء، ثم اشطف بهذا المحلول لمدة 30 ثانية، ثم غرغر بالماء ونظف أسنانك بعدها. يمكن استخدام خل التفاح بكميات صغيرة جدا لتبييض الأسنان من خلال خلط ملعقتين صغيرتين من خل التفاح مع 6 أونصات من الماء، ثم اشطف بهذا المحلول لمدة 30 ثانية، ثم غرغر بالماء ونظف أسنانك بعدها.

الفحم النشط

بإمكانك استخدام الفحم النشط لإزالة البقع من أسنانك نظرا لقدرته العالية على الامتصاص والقضاء على البكتيريا والسموم داخل الفم.

افتح كبسولة الفحم النشط وضع محتواها على فرشاة الأسنان الخاصة بك، نظف أسنانك بلطف على شكل دوائر صغيرة لمدة دقيقتين، مع ضرورة التعامل بحذر مع المنطقة المحيطة باللثة.

وفي مرحلة أخيرة، ابصق الفحم، ويمكنك أيضا مزج الفحم النشط مع كمية صغيرة من الماء واستخدامه غسولا للفم لمدة دقيقتين ثم بصقه وشطف فمك جيدا بالماء بعد استخدامه.

للفحم النشط قدرة عالية في القضاء على البكتيريا بالفم (غيتي)

الفواكه والخضروات الغنية بالمياه

إن تناول الفواكه والخضروات النيئة الغنية بالماء من شأنه أن يساعد في الحفاظ على صحة أسنانك، حيث يساهم الماء في تطهير أسنانك ولثتك من الرواسب واللويحات السنية والبكتيريا التي تسبب الاصفرار.

ويرجح أن تناول الفواكه والخضروات في نهاية كل وجبة يعزز إنتاج اللعاب، مما يساعد على إزالة جزيئات الطعام العالقة في أسنانك، ولا شك في أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات مفيد لصحة أسنانك وصحتك عموما، لكن نفتقر إلى الأدلة العلمية الكافية لدعم هذه الادعاءات.

أسباب اصفرار الأسنان

تؤدي العديد من العوامل إلى اصفرار الأسنان، كالتدخين وبعض الأطعمة أو المشروبات مثل التوت الأزرق والقهوة أو الشاي، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر والكربوهيدرات البسيطة يعرض الأسنان للاصفرار.



ومن العوامل الأخرى الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وأنواع معينة من غسول الفم، والإفراط في استخدام الفلوريد، ونقص الرعاية بالأسنان ونظافة الفم، والوراثة والتقدم في السن.



وشددت الكاتبة على ضرورة العناية الفائقة بنظافة الفم وفحص الأسنان بشكل منتظم، وفي حال جربت هذه الطرق دون جدوى فإن عليك استشارة طبيب الأسنان من أجل مساعدتك على تشخيص العلاج الأنسب.