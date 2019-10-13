كيف تعيد لبشرتك نضارتها في الكِبر؟

قالت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر إنه يمكن استعادة شباب البشرة في الكبر من خلال بعض حيل المكياج، إلى جانب العناية السليمة والتغذية الصحية.

وأوضحت أن كريم الأساس "فاونديشن" يعد بمثابة عصا سحرية للحصول على بشرة متجانسة، حيث يعمل على إخفاء الاحمرار والبقع واتساع الأوردة.

ويمكن مواجهة الهالات السوداء حول العين بواسطة "كونسيلر" ذي لون أفتح من لون البشرة بنصف درجة أو درجة، ويمكن مواجهة البقع الصبغية باستخدام كريمات عناية تحتوي على أحماض الفواكه أو خلاصة العرقسوس.

ومن المهم العناية بالبشرة بواسطة منتجات العناية الغنية بمواد الترطيب مثل اليوريا وحمض الهيالورونيك، مع مراعاة عدم نسيان منطقة الرقبة والديكولتيه (أعلى الصدر) لأنها أكثر نحافة وأقل رطوبة من بشرة الوجه، ومن ثم أكثر عرضة للتجاعيد.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب التغذية الصحية دورا مهما في استعادة نضارة البشرة، حيث ينبغي تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 وزيت جنين القمح وزيت بذر الكتان. وتعد هذه العناصر مفيدة لصحة وجمال البشرة والأظافر.