دور رئيسي للأسرة.. تعرف على أسباب وأعراض مرض الشلل الدماغي للأطفال

عماد مراد-الدوحة

يقع الكشف المبكر عن مرض الشلل الدماغي على عاتق الأسرة خلال السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل، وكلما كان الكشف مبكرا أصبحت فرص الشفاء من هذا المرض أو السيطرة عليه أكبر؛ نظرا للعديد من العوامل التي تساعد الطبيب في تقديم علاجات تحفز الخلايا المصابة.



الشلل الدماغي هو اضطراب يؤثر على قوة العضلات، والقدرة على الحركة بتناغم وتناسق، ويحدث الشلل الدماغي عادة بسبب ضرر يصيب الدماغ قبل أو بعد أو أثناء ولادة الطفل، أو خلال السنوات الثلاث الأولى من عمره.

فالضرر الذي يصيب الدماغ قد يؤدي كذلك إلى مشاكل صحية أخرى، بما فيها مشاكل النظر والسمع والكلام وإعاقات التعلم.

وأنواع الشلل الدماغي تختلف حسب الفترة التي أصيب فيها الطفل منذ تخلقه في رحم أمه وحتى ثلاث سنوات، ولكن أكثر الأنواع شيوعا لهذا المرض هو الشلل الدماغي التشنجي، الذي يسبب التيبس ومصاعب في الحركة، والشلل الدماغي الكنعي الذي يؤدي إلى الإتيان بحركات لا إرادية لا يمكن التحكم فيها، أما النوع الأخير فهو الشلل الدماغي الرنحي الذي يسبب شعورا باضطراب في الاتزان وعمق التصور.

ويتلقى في قطر أكثر من ألف مريض مصاب بالشلل الدماغي من الأطفال والبالغين العلاج بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، كما تستقبل المؤسسة سنويا بين ستين وثمانين حالة جديدة مصابة بالمرض، وتنفذ برامج الرعاية لمرضى الشلل الدماغي في مركز قطر لإعادة التأهيل، التي تتوافق مع حاجات المريض من خلال عيادات التأهيل.