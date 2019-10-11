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الغناء يساعد على إفراز هرمون السعادة والحب

الغناء يعمل على تحسين التنفس وإمداد الجسم بالأوكسجين (الألمانية)
الغناء يعمل على تحسين التنفس وإمداد الجسم بالأوكسجين (الألمانية)

قال أخصائي العلاج بالموسيقى فولفغانغ بوسينجر إن للغناء فوائد صحية جمّة، كونه مهما للتنفس من ناحية ويحارب التوتر النفسي من ناحية أخرى.

وأوضح أن الغناء يعمل على تحسين التنفس وإمداد الجسم بالأوكسجين، كما أنه يساعد على إفراز هرموني السعادة "سيروتونين" والحب "أوكسيتوسين".

وأضاف بوسينجر أن الغناء يحقق أفضل تأثير له عند الغناء بشكل جماعي، كما هو الحال في الكورال مثلا.

المصدر : الألمانية
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