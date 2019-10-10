المشروم يحمي الرجال من سرطان البروستات

خلصت دراسة إلى أن الرجال الذين يأكلون فطر عيش الغراب (المشروم) تنخفض لديهم نسبة الإصابة بسرطان البروستات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يوم الأربعاء أن دراسة يابانية توصلت إلى أن المشروم مفيد بصورة خاصة لمن هم فوق 50 عاما، ممن يأكلون الكثير من اللحوم ومنتجات الألبان والقليل من الخضروات والفاكهة.

وقالت الدراسة التي نُشرت في دورية دولية خاصة بالسرطان، إن الذين يأكلون المشروم مرة أو مرتين أسبوعيا تنخفض لديهم فرصة الإصابة بسرطان البروستات بنسبة 8%، وذلك مقارنة بمن لا يأكلونه.

وأشارت إلى أن من يأكلون المشروم ثلاث مرات أو أكثر أسبوعيا تنخفض لديهم نسبة الإصابة بالمرض بنسبة 17%.

يشار إلى أن سرطان البروستات من أكثر الأمراض شيوعا التي تصيب على الرجال، كما ترتفع خطورة الإصابة بالمرض مع التقدم في السن.

ويشار إلى أن المشروم يستخدم بصورة واسعة النطاق في آسيا من أجل منافعه الغذائية ولأغراض طبية.

وقال الأستاذ في كلية الصحة العامة بجامعة توهوكو في اليابان شو زهانج -الذي ترأس الدراسة- "أظهرت الدراسات التي تم إجراؤها على الخلايا الحية أن المشروم يمكنه منع الإصابة بسرطان البروستات".