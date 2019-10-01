يا أنصار اللحوم ابتهجوا.. دراسة حديثة تقول لكم: استمروا في أكلها

أكدت دراسة دولية أن تناول اللحوم الحمراء ومنتجاتها ليس مرتبطا على ما يبدو بمخاطر صحية كبيرة لدى معظم الناس. وأوصى الباحثون بأن يستمر الأصحاء في تناول اللحوم ومنتجاتها بالقدر نفسه الذي يتناولونه حاليا.

وأعدّ الدراسة -التي تخالف اعتقادا شائعا- فريق دولي من الأطباء، وذلك بعد الاطلاع على العديد من الدراسات السابقة بشأن الموضوع.

وقال فريق الباحثين تحت إشراف برادلي جونستون من جامعة "دالهاوسي" بمدينة هاليفاكس الكندية، في دراستهم التي نشر نتائجها العدد الأخير من مجلة "أنالس أوف أنتيرنال ميديسين"، إن دراستهم كشفت فقط عن علاقة ضعيفة بين تناول اللحوم والإصابة بالسرطان والسكري، إضافة لأمراض القلب والدورة الدموية.

كما قدم الفريق المكون من 14 باحثا، توصيات غذائية جديدة في المجلة نفسها استنادا إلى تحليل بيانات خمس دراسات تجميعية.

ربما تسبب السرطان

وصنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، بمدينة ليون الفرنسية، تناول اللحوم الحمراء -أي لحوم الأبقار والخنازير والأغنام والماعز- على أنها "ربما تسبب السرطان"، بل إن منتجات هذه اللحوم مصنفة لدى الوكالة على أنها "مسببة للسرطان".

لذلك فإن الكثير من توجيهات التغذية توصي بتناول كميات أقل من اللحوم. و"لكن هذه التوصيات تستند بالدرجة الأولى إلى دراسات رصدية كانت معرضة لخطر وجود عوامل من شأنها أن تشوش على النتيجة"، حسبما كتب جونستون وزملاؤه، "مما يجعل من الصعب التحدث عن وجود علاقة سببية".

واطلع فريق الباحثين على جميع الدراسات الطبية المتعلقة بهذه القضية والتي صدرت في المجلة المذكورة حتى يوليو/تموز 2018، والموجودة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمجلة.



وقيم الباحثون نتائج هذه الدراسات آخذين في الاعتبار الطرق البحثية وجودة البيانات ومراعاة عوامل التأثير، لمعرفة مدى قوة نتائج هذه الدراسات، كل على حدة.

وتضم هذه العوامل المؤثرة، على سبيل المثال، المواد الحافظة مثل ملح الصوديوم وأملاح النترات والنتريت، أو المواد التي تنشأ عن شواء اللحم.

وكانت نتيجة هذه المراجعة الصارمة أنه إذا اعتدل الإنسان في تناول اللحوم وخفض عدد مرات تناولها بواقع ثلاث أنصبة لحوم أسبوعيا، أي خفضها من سبع إلى أربع مرات، ينخفض خطر الإصابة بشكل طفيف فقط.

خفض

وإذا تناول ألف إنسان، بناء على ذلك، كميات أقل من اللحوم المعالجة، فإن حالات الإصابة بالسكري التي يتم احتسابها بين هذا العدد تنخفض خلال 11 سنة بواقع 12 حالة.



وإذا خفض ألف شخص تناول اللحوم غير المعالجة، ينخفض عدد حالات الوفاة جراء السرطان مقارنة بمتوسط العمر بواقع ثماني حالات، وتنخفض حالات الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية خلال 11 عاما بواقع أربع حالات.

وفي جميع السيناريوهات، كان التدليل على هذا الانخفاض في المخاطرة ضعيفا أو ضعيفا جدا.

وأخذ الباحثون في اعتبارهم أيضا الراحة التي يشعر بها الكثير من الناس عند تناول اللحوم.

وبعد موازنة المخاطر الصحية وفقدان الشعور بالراحة الذي يعنيه التخلي عن تناول اللحوم، أوصى جونستون وزملاؤه بأن يستمر الأصحاء في تناول اللحوم ومنتجاتها بالقدر نفسه الذي يتناولونه حاليا.

غير أن الباحثين أكدوا أن هذه التوصية لا تأخذ في الاعتبار أن التخلي عن اللحوم يمكن أن يكون مجديا لأسباب أخرى، مثل راحة الحيوان، على سبيل المثال، أو بسبب آثار تربية الحيوانات على البيئة والمناخ.

وفي تعليق على الدراسة، رأى الخبير في المعهد الألماني لأبحاث الغذاء في مدينة بوتسدام الألمانية شتيفان كابيش أن الطريقة النقدية التي تعامل بها الباحثون مع الدراسات السابقة محقة، وقال "فيما يتعلق بأمور التغذية فإن الكثير من العوامل لها صلة بعوامل أخرى، لذلك فليس من السهل إيجاد علاقات السببية بين السبب والنتيجة".

ومع ذلك، فإن كابيش لا يدعو إلى تغيير التوصيات الغذائية الحالية، لكنه يرى بدلا من ذلك في هذه الدراسة دافعا إضافيا لإجراء دراسات ذات مستوى أفضل بشأن العلاقات بين التغذية والصحة.