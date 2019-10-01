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‫صعوبات البلع تنذر بالتهاب المريء‬

صعوبات البلع من أعراض التهاب المريء التحسسي (الألمانية)
صعوبات البلع من أعراض التهاب المريء التحسسي (الألمانية)

قال المركز الألماني للتوعية الصحية إن ‫صعوبات البلع تنذر بالإصابة بما يُعرف "التهاب المريء اليوزيني" (Eosinophilic Esophagitis)، المعروف أيضا بالتهاب المريء التحسسي.

‫وأوضح المركز الألماني أنه إلى جانب صعوبات البلع، تتمثل أعراض التهاب ‫المريء التحسسي في حُرقة المعدة (الحموضة) والتقيؤ والآلام خلف عظم القص ‫ورجوع محتوى المريء إلى الفم.

‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يشمل الأدوية مثل كورتيكوستيرويد، وتعديل النظام الغذائي ‫بالابتعاد عن الأطعمة المحتوية على مسببات الحساسية كالقمح والبيض ‫والحليب البقري والمكسرات والمأكولات البحرية والصويا.

‫وقد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة لتوسعة المريء بواسطة بالون على سبيل ‫المثال.

المصدر : الألمانية
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