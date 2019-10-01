أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن ‫هناك أنواعا من الحساسية غير مشهورة، مثل الحساسية من الصوف والحساسية من ‫اللحوم الحمراء.

‫وأوضحت المجلة الألمانية أن حساسية الصوف تسببها مادة اللانولين التي ‫توجد أيضا في بعض المنتجات الطبية ومستحضرات التجميل، وتتمثل أعراض هذه ‫الحساسية في الاحمرار والحكة والأكزيما بعد الاستخدام بحوالي 24 إلى 48 ‫ساعة.

‫وقد تؤدي اللحوم الحمراء إلى رد فعل تحسسي عند بعض الأشخاص، مثل احمرار ‫الجلد وضيق التنفس والدوار والغثيان، وذلك بسبب ما يعرف بجزيء السكر "ألفا جال"، علما بأن أعراض هذه الحساسية تظهر بعد ساعات من تناول ‫اللحوم، ويتم إجراء فحص دم خاص للتحقق من وجود الأجسام المضادة "ألفا ‫جال" في الدم.

‫‫وينصح الأطباء مرضى الحساسية بالابتعاد عن المسببات قدر الإمكان، لكن ‫عند التعرض لهذه المسببات فقد تساعد المستحضرات المحتوية على مضادات ‫الهيستامين، بفضل تأثيرها الملطف.

‫كما يمكن اللجوء إلى مراهم الكورتيزون أو البخاخ وأقراص بمواد فعالة ‫مضادة للهيستامين؛ وإذا كانت الأعراض شديدة، فيمكن حينئذ أن يصف الطبيب ‫المعالج أدوية طوارئ.