هل سمعت بحساسية الصوف واللحوم الحمراء؟
أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن هناك أنواعا من الحساسية غير مشهورة، مثل الحساسية من الصوف والحساسية من اللحوم الحمراء.
وأوضحت المجلة الألمانية أن حساسية الصوف تسببها مادة اللانولين التي توجد أيضا في بعض المنتجات الطبية ومستحضرات التجميل، وتتمثل أعراض هذه الحساسية في الاحمرار والحكة والأكزيما بعد الاستخدام بحوالي 24 إلى 48 ساعة.
وقد تؤدي اللحوم الحمراء إلى رد فعل تحسسي عند بعض الأشخاص، مثل احمرار الجلد وضيق التنفس والدوار والغثيان، وذلك بسبب ما يعرف بجزيء السكر "ألفا جال"، علما بأن أعراض هذه الحساسية تظهر بعد ساعات من تناول اللحوم، ويتم إجراء فحص دم خاص للتحقق من وجود الأجسام المضادة "ألفا جال" في الدم.
وينصح الأطباء مرضى الحساسية بالابتعاد عن المسببات قدر الإمكان، لكن عند التعرض لهذه المسببات فقد تساعد المستحضرات المحتوية على مضادات الهيستامين، بفضل تأثيرها الملطف.
كما يمكن اللجوء إلى مراهم الكورتيزون أو البخاخ وأقراص بمواد فعالة مضادة للهيستامين؛ وإذا كانت الأعراض شديدة، فيمكن حينئذ أن يصف الطبيب المعالج أدوية طوارئ.
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