12 وصفة للحامل من أجل نوم أفضل

رغم أن نوم الحامل يُعتبر ثمينا للغاية، فإنه يصعب عليها في بعض الأحيان القيام بذلك. ففي هذه الفترة تُضايق أمور كثيرة النساء الحوامل اللاتي لا يُجدن إدارة أوقات راحتهن.

وفيما يلي ملخص بسيط للأشياء التي تمنع الحامل من النوم، بالإضافة إلى بعض النصائح حتى تتمكني من أخذ قسط وافر من الراحة.

المشاكل البسيطة التي نعرفها جميعا:

جميع الأمهات يعلمن أنه كلما اقتربت فترة نهاية الحمل تضاعف الشعور بعدم الارتياح.

وفيما يلي بعض هذه المشاكل التي تمنعنا من النوم:

● رغبة متكررة في التبول: نظرا لأن الطفل يضغط على المثانة (خلال فترة نهاية الحمل)، ولأن الكلى تعمل بجد لتنقية كمية الدم الإضافي.

● ضيق التنفس: باعتبار أن حجم المرأة يُصبح أضخم أثناء الحمل.

● آلام على مستوى الظهر.

● تشنجات في الساقين.

● حرقة في المعدة.

● الإمساك

● تسارع نبضات القلب.

● التوتر والقلق المرتبط بالإنجاب الوشيك.

● الأرق

● شخير وانقطاع التنفس أثناء النوم.

ويصعب أن تتمتع المرأة الحامل بنوم مثالي طوال فترة الحمل. ومع ذلك، من الممكن الحد من شعور الانزعاج الذي قد تشعرين به وتحسين جودة النوم بفضل هذه النصائح، وذلك وفقا للكاتبة سيسيل مورسشي في التقرير الذي نشره موقع قناة "كانال في":

1- التخلي عن تناول الكافيين قدر الإمكان، وخاصة القهوة والشاي والشوكولاتة والمشروبات الغازية. وإذا كان من الصعب عليك مواصلة حياتك دون قهوتك، بإمكانك تناول كوب واحد في الصباح (قبل وقت طويل من العودة إلى السرير).

2- حاولي تقليل كمية السوائل التي تشربينها بدءا من الساعة الثالثة أو الرابعة مساء أي خلال فترة ما بعد الظهر.

3- لا تتناولي وجبات دسمة، دهنية أو تحتوي على التوابل خلال المساء. عوضا عن ذلك تناولي وجبة خفيفة. كما يُمكنك استهلاك بعض البسكويت أو الخبز المحمص قبل الذهاب إلى السرير. وفي حال كنت بحاجة إلى تناول وجبة خفيفة قبل النوم، فيُفضّل أكل طعام خال من السكر والدهون ويحتوي على الحبوب الكاملة.

4- تجنّبي أخذ قيلولات عديدة على امتداد اليوم. وإذا كنت بحاجة للراحة مارسي نشاطا هادئا.



5- مارسي تمارين خفيفة طيلة فترة لا تقل عن 30 دقيقة يوميا، على غرار المشي أو السباحة أو حتى التنظيف بالمكنسة الكهربائية.

6- استخدمي وسائد إضافية حتى يكون جسمك في وضعية مريحة. علاوة على ذلك، يمكن لزجاجة ماء ساخن أن تخفّف من حدة الآلام البسيطة التي تشعرين بها في الظهر أو في الساقين.

7- قبل الخلود إلى النوم بحوالي الساعة، مارسي أنشطة هادئة، قاطعي الشاشات ومارسي هواية المطالعة، خذي حماما جيدا، أو استمعي إلى موسيقى هادئة.

8- حاولي استخدام تقنيات الاسترخاء والتنفس. وإذا لزم الأمر، ضعي بضع قطرات من زيت اللافندر على وسادتك.

9- لا تدفئي غرفتك كثيرا وأبقيها مظلمة تماما، حيث سيكون من الأفضل إضافة غطاء بدل الاختناق في بيئة شديدة الحرارة.

10- ضعي روتين نومك واحترميه.

11- تجنّبي التدخين: حتى وإن لم تكوني مدخّنة، قد يبقيك التدخين غير المباشر في المنزل مستيقظة. اطلبي من أقربائك التدخين خارجا.

12- لا تقرئي أي شيء متعلق بولادة الطفل قبل النوم: لا مجلة ديكور غرفة الطفل، ولا كتابا يتطرّق إلى مراحل نمو الجنين. بدلا من ذلك، ركزي أفكارك على نفسك وعلى حاجتك للنوم.

وعموما، لا تزيدي من حجم الضغوط المفروضة عليك من خلال إجبار نفسك على النوم. وحاولي المحافظة على هدوئك والتمتع بلحظات من السكينة من أجل الشعور بسعادة حمل طفل في أحشائك.