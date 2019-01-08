منها التفاح والشاي الأخضر.. 6 خرافات حول تقوية المناعة

يرغب الجميع في أن يكون لديهم جهاز مناعة قوي خاصة خلال موسم الشتاء والإنفلونزا، لذلك يلجؤون إلى شرب الشاي الساخن مع العسل ونبتة القنفذية والبروبيوتيك وتناول تفاحة في اليوم؛ غير مدركين أن هذه الأمور هي من الخرافات التي صدقنا أنها تعزز مناعتنا، لكنها في الحقيقة لا تفعل ذلك. وفي هذا السياق قال الطبيب المختص في الأمراض الباطنية في مجموعة "سكارسديل" الطبية مايك فينكلشتاين إن الأمر مربك، فهناك الكثير من المواد التي قد نعتقد أنها ضارة في حين أنها مفيدة، كما توجد أيضا مواد نظن أنها مفيدة لكنها في الحقيقة ليست نافعة بما فيه الكفاية، وذلك وفقا للكاتبة أندريا بارباليش، في تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست".

الخرافة 1: تناول تفاحة يوميا

هل يبقيك تناول تفاحة يوميا بعيدا عن الطبيب؟ يقول الدكتور فينكلشتاين إن التفاح يحتوي على بعض الفيتامينات، فقشوره تسهل عملية الهضم وتنظف الأسنان، كما تتميز هذه فاكهة بالعديد من الفوائد الصحية إلى جانب احتوائها على الكثير من الماء.

أما فيما يتعلق بتعزيز جهاز المناعة، فإن هذه الفاكهة لا تحدث أي فرق، ووفقا لقائمة منظمة العامل البيئي (EWG) فإن التفاح يندرج ضمن قائمة الفواكه التي تحتوي على آثار للمبيدات الحشرية.

الخرافة 2: فيتامين د

أشار الدكتور فينكلشتاين إلى أن هذا الفيتامين يعزز صحة العظام ويساعد أيضا في تخفيف آلام العضلات والوقاية من الصداع، لكنه لا يفعل أي شيء لتقوية المناعة.

وأضاف أنه لا بد من تناول هذا الفيتامين باعتدال بمعدل ألف مليغرام في اليوم، لأن تناول جرعات كبيرة منه يمكن أن يؤدي إلى تراكم الكالسيوم في الدم.

الخرافة 3: العسل

يعتقد الكثيرون أن العسل من أفضل العلاجات الطبيعية، ولكن لا يوجد دليل على أنه يعزز جهاز المناعة، وقد أوضح الدكتور فينكلشتاين أن العسل يحتوي على السكر الذي يضعف بشكل عام المناعة.

ومن المهم تجنّب إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، لأنه يزيد من خطر التسمم الغذائي والشلل.

الخرافة 4: الشاي الأخضر

أضاف الدكتور فينكلشتاين أن الشاي الأخضر ليس نافعا كما نعتقد، ولكن بقية أنواع الشاي مفيدة لصحتك.

وأشار إلى أن هناك جانبا تجاريا لتسويق الكثير من أنواع الشاي الأخضر، لذلك عوضا عن شرب الشاي الأخضر هناك خيار آخر أكثر بساطة وأقل تكلفة، وهو شرب الماء.

الخرافة 5: البروبيوتيك

هذه البكتيريا النافعة الموجودة في المكملات الغذائية والأطعمة المخمرة -مثل الزبادي ومخلل الملفوف- تساعد جهازك الهضمي على تخفيف التهاب الجلد التأتبي (الأكزيما).

وقد أفاد الدكتور أن بعض الناس يظنون أن البروبيوتيك يعزز وظيفة الجهاز المناعي، لكن الأدلة العلمية حوله غير مقنعة.

الخرافة 6: نبات القنفذية

للوقاية والعلاج من نزلات البرد، يشرب الكثيرون مستخلص نبتة القنفذية المتحصل عليه من الجذر المجفف للقنفذية الأرجوانية وأوراقها. وقد صرح الدكتور فينكلشتاين بأنه عندما يخبره مرضاه بأنهم شربوا مستخلص هذه النبتة، فإنه يجيبهم قائلا: "إنها لم تنجح ولهذا السبب أتيتم لزيارتي اليوم".

وقد أظهرت الأبحاث أن تناول مستخلص نبتة القنفذية يمكن أن يقصر من مدة وشدة نزلات البرد وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، لكن الدراسات المتعلقة بقدرة هذه النبتة على الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا لم تظهر أي نتائج إيجابية.

ما المواد التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة؟

أوضح الدكتور فينكلشتاين أن من بين محفزات المناعة التي أثبتت فعاليتها: الزنك والفيتامين سي الذي لا يعتبر علاجا فعالا للبرد ولكنه يساعد في الوقاية منه والحفاظ على نظام المناعة، كما يتمتع الثوم بالكثير من الخصائص التي تعزز المناعة.

ويوصي الدكتور بالحصول على قسط كاف من النوم والتعرض لأشعة الشمس والابتعاد عن التدخين، كما ينصح بغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن، فكل هذه الأشياء مفيدة للصحة وتعزز جهاز المناعة.