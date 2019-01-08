 عيادة الجزيرة تناقش التهاب المفاصل.. البث يوم الأربعاء

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عيادة الجزيرة تناقش التهاب المفاصل.. البث يوم الأربعاء

ما أسباب التهاب المفاصل؟ (الألمانية)
ما أسباب التهاب المفاصل؟ (الألمانية)

ماذا نعني بالتهاب المفاصل؟ وما أنواعه؟ وما أسبابه؟ وما عوامل الخطر؟ وما أبرز العلاجات؟ وكيف تكون الوقاية؟ عيادة الجزيرة تفتح لك أبوابها الأربعاء للإجابة عن أسئلتك، فهل أعددت سؤالك؟

وتستضيف الحلقة الدكتور عزة علي محمد خنجر، وهو استشاري أول أمراض المفاصل والروماتيزم في مؤسسة حمد الطبية في قطر.

والدكتور خنجر هو عضو الزمالة الأميركية لأمراض الروماتزم، وعضو الجمعية البريطانية لأمراض الروماتيزم.

وستبث الحلقة الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة (الثالثة بتوقيت غرينتش) عبر خدمة "البث المباشر" على صفحة "طب وصحة" فيسبوك، وموقع الجزيرة نت، وصفحة "طب وصحة" على تويتر.

ويمكن لمتابعينا إرسال أسئلتهم واستفساراتهم عبر التعليق على البث المباشر للحلقة لحظة بثها على صفحة "طب وصحة" على فيسبوك، أو عبر التعليق على خبر إعلان الحلقة بموقع الجزيرة نت.

وإذا لم تشاهد الحلقة مباشرة، فيمكنك مشاهدتها على الجزيرة نت في اليوم التالي، حيث ستنشر مع ملخص لأبرز المعلومات والنصائح التي احتوتها.

المصدر : الجزيرة
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