 زيادة الوزن قد ترجع لسبب لا يخطر على بالك

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زيادة الوزن قد ترجع لسبب لا يخطر على بالك

كثرة تناول الملح تؤدي إلى احتباس الماء في الجسم (بيكسابي)
كثرة تناول الملح تؤدي إلى احتباس الماء في الجسم (بيكسابي)
قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن زيادة ‫الوزن قد ترجع إلى احتباس الماء في الجسم، خاصة في الفخذين والساقين.

‫ولمواجهة ذلك، ينصح الخبراء الألمان بالإقلال من الملح، لأن الملح ‫يتسبب في احتباس الماء بالجسم.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية ‫فإنه ينبغي على البالغين عدم تناول أكثر من خمسة غرامات من الملح ‫يوميا.

‫كما ينبغي الإكثار من الإلكتروليتات مثل الكالسيوم والماغنيسيوم، التي ‫تعمل على ضبط محتوى الماء بالجسم. وتتمثل مصادر الإلكتروليتات في ‫الخضروات الورقية الداكنة والزبادي والموز.

‫وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي شرب الماء بشكل كاف بمعدل يتراوح بين لترين ‫إلى ثلاثة لترات يوميا.

المصدر : الألمانية
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