لا تقشر الخيار
أوصى المركز الاتحادي الألماني للتغذية بعدم تقشير الخيار؛ نظرا لأن الفيتامينات والمعادن توجد تحت القشرة مباشرة.
وأوضح المركز أن الخيار غني بفيتامين (B) وفيتامين(C) وفيتامين (E)، كما أنه يزخر بالحديد والزنك والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.
وأضاف خبراء التغذية الألمان أن الخيار يمتاز أيضا بأنه قليل السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي مئة غرام منه على 12 سعرا حراريا تقريبا؛ وذلك لأنه يتألف من الماء بنسبة تصل إلى 97%، مما يجعله مثاليا لإنقاص الوزن واستعادة الرشاقة.
ومن المزايا الصحية الأخرى للخيار أنه يتميز بتأثير مُدر للبول وغني بالألياف الغذائية.