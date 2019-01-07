 لا تقشر الخيار‬

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لا تقشر الخيار‬

أوصى المركز الاتحادي الألماني للتغذية بعدم ‫تقشير الخيار؛ نظرا لأن الفيتامينات والمعادن توجد تحت القشرة مباشرة.

‫وأوضح المركز أن الخيار غني بفيتامين (B) وفيتامين(C) وفيتامين (E)، كما أنه ‫يزخر بالحديد والزنك والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.  

‫وأضاف خبراء التغذية الألمان أن الخيار يمتاز أيضا بأنه قليل السعرات ‫الحرارية؛ حيث تحتوي مئة غرام منه على 12 سعرا حراريا تقريبا؛ وذلك لأنه ‫يتألف من الماء بنسبة تصل إلى 97%، مما يجعله مثاليا لإنقاص الوزن ‫واستعادة الرشاقة.

‫ومن المزايا الصحية الأخرى للخيار أنه يتميز بتأثير مُدر للبول وغني بالألياف الغذائية.

المصدر : الألمانية
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