فيديو مرعب يحذر من دودة في البقدونس.. كيف تحمي نفسك وعائلتك؟

أسامة أبو الرب

يتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أوراق بقدونس تختبئ داخل إحداها دودة كبيرة الحجم، مع تحذير من هذه الدودة على الصحة، فكيف نقي أنفسنا من مخاطرها؟

بداية يجب التوضيح أنه لم يتم التأكد من مدى صحة الفيديو، ولكنه يظهر ورقة بقدونس منتفخة، ثم تقوم معدة الفيديو بفرز الورقة لتخرج منها الدودة، في مشهد قد يراه الكثيرون مقززا.

وليس واضحا من الفيديو ما إذا كانت الدودة قد عششت في الورقة أثناء نمو نبات البقدونس، أو بعد قطفه ونقله للمتجر.

الآن وبغض النظر عن مدى صحة الفيديو المتداول، فمن المهم معرفة أن البقدونس -كأي نوع من الخضار والفاكهة- هو عرضة للآفات والحشرات، ونقدم لك هنا نصائح لحماية نفسك منها.

البقدونس يعد النبات المضيف المثالي لمجموعة متنوعة من الآفات، حيث تتغذى الآفات والحشرات على الورقة، وتترك علامات مختلفة.

ونقدم لك هنا بعض العلامات التي تشير إلى إصابة البقدونس بآفات أو حشرات:

وجود ثقوب في أوراق البقدونس.

أن تكون حافة ورقة البقدونس مختفية (كأنها مأكولة).

وجود آثار على أوراق البقدونس.

اصفرار الأوراق أو عدم اكتمال نموها.

وجود انتفاخ في ورقة البقدونس (مثل ما في الفيديو المنتشر)

وحتى تحمي نفسك وعائلتك من أية آفات أو حشرات من البقدونس ننصح بالتالي:

اشتر البقدونس من بائع خضروات يتميز بنظافة منتجاته وجودتها.

اختر البقدونس الأخضر الغض الجديد، وتجنب شراء القديم الذابل.

انتبه إلى علامات الآفات السابقة التي ذكرناها.

في البيت وقبل وبعد التعامل مع الخضار والفاكهة اغسل يديك بالماء الساخن والصابون.

أزل رباط ضمة البقدونس، وافصلها إلى أعواد منفصلة.

تأكد من عدم وجود أية علامات تلف أو تعفن أو انتفاخ أو عطب في أعواد البقدونس وأوراقه، وتخلص من الأعواد المعطوبة.

اﻏﺴﻞ البقدونس تحت ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺼﻨﺒﻮر اﻟﺒﺎردة.

ضع البقدونس في مصفاة ثم اشطفه مرة أخرى.

صفي البقدونس على ﻣﻨﺸﻔﺔ ورﻗﻴﺔ.

وعموما، ينصح بعدم تناول السلطة في المطاعم، لأنه رغم أن هناك الكثير من المطاعم التي تلتزم بشروط النظافة، فإنها قد لا تلتزم جميعها بذلك من غسل جيد والتأكد من خلوها من الآفات، لذلك ينصح بعدم تناول السلطات في المطاعم.

والبقدونس غني بفيتامين ك، ويحتوي على فلافونيدات قد تلعب دورا في الوقاية من بعض أنواع السرطانات، مثل سرطان الجلد. كما أن البقدونس يحتوي على فلافونويد ميريستين myricetin الذي قد يقي من مرض السكري.

وهناك علاقة بين انخفاض تناول فيتامين ك وزيادة مخاطر كسور العظام، ولذلك قد يحسن استهلاك كمية كافية من فيتامين ك من صحة العظام عن طريق تحسين امتصاص الكالسيوم وتقليل إفراز الكالسيوم في البول.

وتحتوي عشرة أعواد من البقدونس على الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ك.

ويحتوي كوب واحد من البقدونس المفروم على 22 سعرا حراريا، و984 ميكروغرام من فيتامين ك. وكوب واحد من البقدونس يوفر 1.230% من الكمية الموصى بها من فيتامين ك.