10 علامات لالتهاب حوض الكلى

قال البروفسور تورستن شلوم إن التهاب ‫حوض الكلى هو التهاب بكتيري يهاجم الكلى والحوض، حيث تصل البكتيريا عبر ‫ المسالك البولية إلى الكلى والحوض مسببة الالتهاب.

‫وأوضح اختصاصي المسالك البولية الألماني أن الأعراض المميزة لالتهاب حوض ‫الكلى تتمثل في:

1- الشعور بآلام وحرقان أثناء التبول.

2- آلام على جانبي ‫الظهر.

3- قد يكون هناك دم في البول.

‫كما تكون هذه الأعراض مصحوبة بأعراض عامة مثل:

4- الحمى.

5- الرعشة.

6- آلام البطن.

7- الصداع.

8- الغثيان.

9- القيء.

10- الإعياء العام.

‫وتتمثل عوامل الخطورة المؤدية لالتهاب حوض الكلى في التقدم في العمر ‫وحصوات الكلى والمثانة وأمراض الأيض كالسكري والنقرس والتهاب ‫البروستات، بالإضافة إلى الحمل وتراجع إنتاج الهرمونات في مرحلة انقطاع ‫الطمث.

‫وأشار شلوم إلى أن التهاب حوض الكلى يمثل حالة طارئة تستلزم زيارة ‫الطبيب في أسرع وقت ممكن، لأنه قد يُلحق ضررا بالكلى قد يصل إلى ‫الفشل الكلوي.

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‫وغالبا ما يتم علاج التهاب حوض الكلى بالمضادات الحيوية، مع مراعاة شرب ‫كمية كافية من الماء بمعدل لا يقل عن لترين يوميا والتبول بشكل منتظم ‫وحماية الكلى من البرودة.