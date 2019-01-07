10 علامات لالتهاب حوض الكلى
وأوضح اختصاصي المسالك البولية الألماني أن الأعراض المميزة لالتهاب حوض الكلى تتمثل في:
1- الشعور بآلام وحرقان أثناء التبول.
2- آلام على جانبي الظهر.
كما تكون هذه الأعراض مصحوبة بأعراض عامة مثل:
4- الحمى.
5- الرعشة.
6- آلام البطن.
7- الصداع.
8- الغثيان.
9- القيء.
10- الإعياء العام.
وتتمثل عوامل الخطورة المؤدية لالتهاب حوض الكلى في التقدم في العمر وحصوات الكلى والمثانة وأمراض الأيض كالسكري والنقرس والتهاب البروستات، بالإضافة إلى الحمل وتراجع إنتاج الهرمونات في مرحلة انقطاع الطمث.
وأشار شلوم إلى أن التهاب حوض الكلى يمثل حالة طارئة تستلزم زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، لأنه قد يُلحق ضررا بالكلى قد يصل إلى الفشل الكلوي.
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وغالبا ما يتم علاج التهاب حوض الكلى بالمضادات الحيوية، مع مراعاة شرب كمية كافية من الماء بمعدل لا يقل عن لترين يوميا والتبول بشكل منتظم وحماية الكلى من البرودة.