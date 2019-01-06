ما مخاطر ابتلاع الطفل لبطارية مستديرة‬؟

شددت مجلة "أوكو تست" ‫الألمانية على ضرورة اصطحاب الطفل الصغير إلى المستشفى على وجه السرعة ‫في حال ابتلاعه لبطارية مستديرة.

‫وأوضحت المجلة الألمانية أنه ينبغي إجراء فحص بالأشعة السينية لاكتشاف ما إذا كانت البطارية لا تزال عالقة بالحلق أم لا، وهو ما يحدث غالبا مع ‫البطاريات الكبيرة نسبيا، التي يزيد قُطرها عن 20 ملم.

‫وفي هذه الحالة ينبغي إزالة البطارية في أسرع وقت ممكن، لأن ‫التلامس مع الأغشية المخاطية يمكن أن يتسبب في تسرب سائل البطارية مسببا ‫اكتواءات خطيرة بالمريء أو الإصابة بالتسمم بفعل عنصر الكادميوم، فضلا ‫عن خطر الاختناق.

وتتمثل أعراض ابتلاع الطفل لبطارية في القيء والسعال والسيلان المفرط ‫للعاب وصعوبات البلع والتنفس.