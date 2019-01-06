ما مخاطر ابتلاع الطفل لبطارية مستديرة؟
شددت مجلة "أوكو تست" الألمانية على ضرورة اصطحاب الطفل الصغير إلى المستشفى على وجه السرعة في حال ابتلاعه لبطارية مستديرة.
وأوضحت المجلة الألمانية أنه ينبغي إجراء فحص بالأشعة السينية لاكتشاف ما إذا كانت البطارية لا تزال عالقة بالحلق أم لا، وهو ما يحدث غالبا مع البطاريات الكبيرة نسبيا، التي يزيد قُطرها عن 20 ملم.
وفي هذه الحالة ينبغي إزالة البطارية في أسرع وقت ممكن، لأن التلامس مع الأغشية المخاطية يمكن أن يتسبب في تسرب سائل البطارية مسببا اكتواءات خطيرة بالمريء أو الإصابة بالتسمم بفعل عنصر الكادميوم، فضلا عن خطر الاختناق.
وتتمثل أعراض ابتلاع الطفل لبطارية في القيء والسعال والسيلان المفرط للعاب وصعوبات البلع والتنفس.