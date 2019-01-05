نجاح أول اختبار لعاب لتشخيص الملاريا مبكرا

بعد تجربة ناجحة لأول اختبار لعاب تشخيصي سريع في العالم لفحص الملاريا في الكاميرون، يرى الباحثون أنه يمكن أن يساعد في استئصال المرض.

ومن المعلوم أن الملاريا تقتل نحو 435 ألف شخص كل سنة، وتشير آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن مكافحة المرض تتباطأ حيث سجلت نحو 219 مليون حالة عالميا في 2017، بزيادة 3.5 مليون عن 2016.

وأشارت صحيفة ديلي تلغراف إلى أن الاختبار الجديد يمكن أن يساعد في القضاء على المرض لأنه يكتشفه قبل ظهور أعراض سريرية على المريض.

وهذه الأداة الجديدة هي الأولى التي تستخدم اللعاب بدلا من الدم لتشخيص الملاريا، وتحدد المرقم الحيوي في البصقة الذي يشير إلى وجود طفيل الملاريا، وتظهر النتائج فورا تقريبا.