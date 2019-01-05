بالفيديو.. كيف تتعامل مع متلازمة "ذراع الفأرة"؟

قالت الدكتورة آنيته فال فاخندورف إن ‫موظفي العمل المكتبي أكثر عُرضة للإصابة بما يعرف بمتلازمة "ذراع ‫الفأرة"، التي تندرج ضمن Repetitive strain‬ ‫injuries إصابات الإجهاد المتكرر.

‫وأوضحت اختصاصية الطب المهني الألمانية أن الإصابة بهذه المتلازمة تحدث ‫بسبب الإجهاد الواقع على الذراع أثناء استخدام فأرة الحاسوب بسبب ‫الإمساك بها بشكل خاطئ أو التحميل الشديد على الذراع بفعل استخدام ‫الفأرة لساعات طويلة.

‫وتتمثل أعراض متلازمة "ذراع الفأرة" في الشعور بوخز وخدر في اليد وآلام ‫بالمعصم.

ولتجنب الإصابة بهذه المتلازمة ينبغي عدم استعمال الفأرة لساعات طويلة ‫وذلك بأخذ فترات راحة، مع إجراء تمارين إطالة لمواجهة التحميل الأحادي ‫الجانب، وذلك بتحريك المعصم بحركات دائرية.

‫كما يمكن تجنب المتلازمة من خلال وضعية الذراع السليمة، حيث ينبغي أن ‫يستقر الجزء الأكبر من الساعد على المكتب بشكل مستو، كما ينبغي أن يكون ‫المعصم في زاوية مستوية مع الفأرة قدر الإمكان.

وبالإضافة إلى ذلك، تمثل الفأرة الرأسية بديلا جيدا لتخفيف العبء الواقع ‫على الذراع أثناء العمل أمام شاشة الحاسوب.