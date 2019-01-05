ما أفضل طريقة لقياس درجة حرارة الطفل؟
أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال إلى أن الطريقة الأكثر دقة لقياس درجة الحرارة لدى الطفل هي استعمال الترمومتر (ميزان الحرارة) في فتحة الشرج.
علاوة على أن القياس عن طريق الفم يُشكل صعوبة كبيرة لدى الأطفال الصغار، حيث يتطلب الأمر عدم تناول الطعام أو الشراب قبل القياس لمدة 15 دقيقة، والتنفس عن طريق الأنف فقط وعدم فتح الفم وعدم العض على مقياس الحرارة.
|هناك الكثير من الأماكن في الجسم التي يمكن قياس درجة حرارة الطفل منها مثل الجبهة والأذن والإبطين والفم (الألمانية)
ومن المشاكل التي تواجه استعمال مقياس الحرارة على شكل اللهاية هو أن الطفل يجب أن يبقى هادئا لمدة ثلاث إلى خمس دقائق، كما أن مقياس الحرارة عن طريق الأذن لا يناسب الأطفال تحت عمر ستة أشهر لأن القناة السمعية تكون صغيرة جدا.
وبالنسبة للقياس الرقمي في فتحة الشرج يجب أن ينام الطفل على جنبه أو أن يستلقي على ظهره، ويجب استعمال الفازلين على مقدمة الترمومتر.