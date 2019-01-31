ثلاث نصائح للتعامل مع آلام حلمة الثدي
تشعر بعض النساء بآلام في حلمة الثدي، فما أسبابها؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابة على هذه الأسئلة قال طبيب الأمراض النسائية الألماني كريستيان ألبرينغ إن آلام حلمة الثدي تحدث في الغالب بسبب التغيرات الهرمونية التي تطرأ على جسم المرأة قبل الدورة الشهرية، أو أثناء فترتي الحمل والرضاعة، أو في مرحلة انقطاع الطمث.
وأضاف الدكتور ألبرينغ أنه يمكن مواجهة هذه الآلام من خلال ما يلي:
- استعمال كريمات عناية غنية بالدهون وخالية من المواد العطرية.
- ارتداء الملابس القطنية.
- الابتعاد عن الملابس المصنوعة من ألياف صناعية.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف الآلام فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لاستبعاد الإصابة بعدوى فطرية.
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على صعيد آخر أفادت مجلة "وومان" النمساوية بأن التوتر النفسي الدائم له تأثير سلبي على الحيض، نظرا لأنه يُحدث خللا في التوازن الهرموني بجسم المرأة.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والموضة والجمال، أن التوتر النفسي الدائم قد يؤدي إلى استمرار الدورة الشهرية لمدة أطول أو أقصر من الطبيعي، أو تباعد الفواصل الزمنية بين دورة وأخرى، أو انقطاع الحيض تماما.
وعادة ما تكون هذه الأعراض مصحوبة أيضا بمتاعب من قبيل الصداع واضطرابات النوم وزيادة الوزن وخفقان القلب واعتلال المزاج.
وعلى أية حال، ينبغي استشارة طبيب أمراض نسائية لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذه المتاعب، علما بأنه يمكن مواجهة التوتر النفسي من خلال ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.