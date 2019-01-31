ثلاث نصائح للتعامل مع ‫آلام حلمة الثدي

تشعر بعض النساء بآلام في حلمة ‫الثدي، فما أسبابها؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

‫للإجابة على هذه الأسئلة قال طبيب الأمراض النسائية الألماني كريستيان ألبرينغ إن آلام حلمة ‫الثدي تحدث في الغالب بسبب التغيرات الهرمونية التي تطرأ على جسم ‫المرأة قبل الدورة الشهرية، أو أثناء فترتي الحمل والرضاعة، أو في مرحلة ‫انقطاع الطمث.

وأضاف الدكتور ألبرينغ أنه يمكن مواجهة هذه الآلام من خلال ما يلي:

‫استعمال كريمات عناية غنية بالدهون وخالية من المواد العطرية.

ارتداء ‫الملابس القطنية.

الابتعاد عن الملابس المصنوعة من ألياف صناعية.

‫‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف الآلام فينبغي حينئذ استشارة ‫الطبيب لاستبعاد الإصابة بعدوى فطرية.

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على صعيد آخر أفادت مجلة "وومان" النمساوية بأن ‫التوتر النفسي الدائم له تأثير سلبي على الحيض، نظرا لأنه يُحدث خللا ‫في التوازن الهرموني بجسم المرأة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والموضة والجمال، أن التوتر النفسي الدائم ‫قد يؤدي إلى استمرار الدورة الشهرية لمدة أطول أو أقصر من الطبيعي، أو ‫تباعد الفواصل الزمنية بين دورة وأخرى، أو انقطاع الحيض تماما.

‫وعادة ما تكون هذه الأعراض مصحوبة أيضا بمتاعب من قبيل الصداع واضطرابات ‫النوم وزيادة الوزن وخفقان القلب واعتلال المزاج.

‫وعلى أية حال، ينبغي استشارة طبيب أمراض نسائية لتحديد السبب الحقيقي ‫الكامن وراء هذه المتاعب، علما بأنه يمكن مواجهة التوتر النفسي من خلال ‫ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.