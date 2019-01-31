جفاف وهشاشة وضعف.. 12 ضررا لنقصان الوزن‬

يعاني بعض الأشخاص من نقص الوزن، ‫فما أسبابه ومضاعفاته؟

‫للإجابة عن هذه الأسئلة قالت خبيرة التغذية الألمانية مونيكا بيشوف إن ‫نقص الوزن له أسباب عدة؛ وقد ترجع إلى:

ويعرف نقصان الوزن بأنه عندما يكون معامل كتلة الجسم (BMI) أقل من 18.5، مما قد يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة وزيادة مخاطر إصابته بترقق العظام، كما أن نقص الوزن قد يرتبط بمعاناة الشخص من أحد اضطرابات الطعام.

ويحسب معامل كتلة الجسم عبر قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر، فمثلا إذا كان طول الشخص 170 سنتيمترا ووزنه 75 كيلوغراما، فيتم تحويل 170 سنتيمترا إلى وحدة المتر فيصبح 1.7، ثم يقسم الوزن على مربعه، وتكون النتيجة في هذه الحالة 26.