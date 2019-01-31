جفاف وهشاشة وضعف.. 12 ضررا لنقصان الوزن
يعاني بعض الأشخاص من نقص الوزن، فما أسبابه ومضاعفاته؟
للإجابة عن هذه الأسئلة قالت خبيرة التغذية الألمانية مونيكا بيشوف إن نقص الوزن له أسباب عدة؛ وقد ترجع إلى:
- فرط نشاط الغدة الدرقية.
- أمراض المعدة والأمعاء.
- الاكتئاب.
- اضطرابات الأكل مثل البوليميا.
ويعرف نقصان الوزن بأنه عندما يكون معامل كتلة الجسم (BMI) أقل من 18.5، مما قد يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة وزيادة مخاطر إصابته بترقق العظام، كما أن نقص الوزن قد يرتبط بمعاناة الشخص من أحد اضطرابات الطعام.
ويحسب معامل كتلة الجسم عبر قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر، فمثلا إذا كان طول الشخص 170 سنتيمترا ووزنه 75 كيلوغراما، فيتم تحويل 170 سنتيمترا إلى وحدة المتر فيصبح 1.7، ثم يقسم الوزن على مربعه، وتكون النتيجة في هذه الحالة 26.
وأضافت بيشوف أن مضاعفات نقص الوزن تتمثل في:
1- ضعف العضلات.
3- كثرة الإصابة بالعدوى.
4- التعب المستمر.
5- الخمول.
6- ضعف التركيز.
7- الإمساك.
8- جفاف البشرة.
9- تساقط الشعر.
10- اضطرابات الحيض.
12- هشاشة العظام.
لذا ينبغي استشارة الطبيب في حال ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراءها وللعمل على زيادة الوزن بشكل صحي وطبيعي تحت إشراف مختص تغذية علاجية.