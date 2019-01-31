مستحضرات التعقيم تقتل البكتيريا المفيدة أيضا
قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية إنه لا يجوز استعمال مستحضرات التعقيم (مثل الصابون المعقم) في المنزل دون داع؛ نظرا لأن هذه المستحضرات تقضي على البكتيريا المفيدة أيضا، والتي تعمل على تقوية المناعة.
وأضاف الخبراء الألمان أنه يجوز استعمال مستحضرات التعقيم بالمنزل في حال إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض مُعد.
ونقدم هنا نصائح لغسل اليدين:
أولا. الصابون:
- الصابون التقليدي الصلب يجب عدم استخدامه إلا من قبل شخص واحد، لأن الجراثيم قد تنتقل من شخص إلى آخر بواسطته.
- الصابون السائل التقليدي هو الخيار المفضل للاستخدام، لأن الشخص يستخدم في كل مرة كمية جديدة ونظيفة من الصابون.
- المناديل المنظفة يمكن استخدامها عند عدم وجود ماء، على أن يغسل الشخص يديه بالماء والصابون حال توفرهما.
- الصابون المضاد للبكتيريا، سواء كان صابونا صلبا أو سائلا أو في مناديل، لا ينصح باستخدامه إلا في حالات طبية معينة بناء على توصية الطبيب، أما للاستخدام العام فلا ينصح، لأن هناك مخاوف من ارتباطه بزيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وشكوكا في أنه يقدم حماية إضافية مقارنة باستعمال الصابون العادي.
ثانيا. كيفية غسل اليدين؟
- غسل اليدين تحت الماء الجاري.
- ترطيب اليدين بمياه نظيفة وجارية (دافئة أو باردة)، وإيقاف الصنبور، ثم استخدام الصابون.
- فرك اليدين بالصابون، مع التأكد من ظهور الرغوة على ظهر اليد، وبين الأصابع، وتحت الأظافر.
- فرك اليدين لمدة تتراوح بين عشرين وثلاثين ثانية على الأقل.
- شطف اليدين جيدا تحت مياه نظيفة وجارية.
- تجفيف اليدين باستخدام منشفة نظيفة أو الهواء (باستخدام آلة التنشيف).
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