العلاج الطبيعي لآلام الظهر في عيادة الجزيرة

ما هو العلاج الطبيعي؟ وكيف يمكن استعماله في علاج آلام الظهر؟ وهل يمكن القيام به في المنزل؟ عيادة الجزيرة تفتح لك أبوابها اليوم الأربعاء، فهل أعددت سؤالك؟

وتستضيف العيادة الدكتور جمال فيصل بلال، وهو اختصاصي العلاج الطبيعي ومساعد رئيس قسم العلاج الطبيعي في مؤسسة حمد الطبية في قطر.

وستبث حلقة "عيادة الجزيرة" الأربعاء في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة (الثالثة بتوقيت غرينتش) عبر خدمة البث المباشر على صفحة "طب وصحة" الجزيرة على فيسبوك، وموقع الجزيرة نت، وصفحة "طب وصحة" على تويتر.

ويمكن لمتابعينا إرسال أسئلتهم واستفساراتهم عبر التعليق على البث المباشر للحلقة لحظة بثها على صفحة "طب وصحة" على فيسبوك.

وإذا لم تشاهد الحلقة مباشرة، فيمكنك مشاهدتها على الجزيرة نت في اليوم التالي، حيث ستنشر مع ملخص لأبرز المعلومات والنصائح التي احتوتها.