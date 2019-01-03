نصائح مفيدة لاستحمام الرضع
أوصى الدكتور أولريخ فيغلر الآباء بإمساك الرضيع بصورة سليمة داخل حوض الاستحمام، ولكن كيف؟
وأوضح الدكتور أنه ينبغي على الآباء وضع الطفل الصغير على ساعدهم والإمساك برأسه جيدا، على أن يقوموا بتحريكه في الماء برفق، حيث تُعجب هذه الحركة المتمهلة الرضيع وتجعله يتعود على الماء.
وشدد طبيب الأطفال الألماني على ضرورة تغطية بقية السُرة، كي لا تحدث التهابات، لافتا إلى أهمية أن تكون المياه صافية وأن تكون درجة حرارتها مثل درجة حرارة جسم الطفل.
كما أكد فيغلر أيضا على ضرورة عدم استخدام سوى قطرة واحدة من غسول الأطفال في كل الأحوال، لأن كثرة الرغوة تُلحق ضررا بالطبقة الحمضية لجلد الطفل.