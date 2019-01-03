 ‫نصائح مفيدة لاستحمام الرضع‬

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‫نصائح مفيدة لاستحمام الرضع‬

لا يجوز استخدام سوى قطرة واحدة من غسول الأطفال (الألمانية)
لا يجوز استخدام سوى قطرة واحدة من غسول الأطفال (الألمانية)

‫أوصى الدكتور أولريخ فيغلر الآباء ‫بإمساك الرضيع بصورة سليمة داخل حوض الاستحمام، ولكن كيف؟

وأوضح الدكتور أنه ينبغي على الآباء وضع الطفل الصغير على ساعدهم والإمساك ‫برأسه جيدا، على أن يقوموا بتحريكه في الماء برفق، حيث تُعجب هذه الحركة ‫المتمهلة الرضيع وتجعله يتعود على الماء.

‫وشدد طبيب الأطفال الألماني على ضرورة تغطية بقية السُرة، كي لا تحدث ‫التهابات، لافتا إلى أهمية أن تكون المياه صافية وأن تكون درجة حرارتها ‫مثل درجة حرارة جسم الطفل.

‫كما أكد فيغلر أيضا على ضرورة عدم استخدام سوى قطرة واحدة من غسول ‫الأطفال في كل الأحوال، لأن كثرة الرغوة تُلحق ضررا بالطبقة ‫الحمضية لجلد الطفل.

المصدر : الألمانية
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