منها جبن يحوي يرقات وأخطبوط حي.. 9 أطعمة خطيرة يواصل الناس تناولها

ثمة أطعمة خطيرة يأكلها الناس وقد يؤدي تناولها إلى الموت، ليس فقط وجبة الهامبرغر التي تقدمها بعض مطاعم الوجبات السريعة أو البطاطس المقلية وجميع المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، بل هناك أنواع عديدة أخرى.

والجدير بالذكر أنه رغم حظر بعض المنتجات من قبل السلطات، فإنها لا تزال جزءًا من المأكولات التقليدية لبعض الدول، ويتم تضمينها في وصفات بعض الأطباق.

ونقدم هنا قائمة تضم تسعة من الأطعمة الأكثر خطورة التي يواصل الناس تناولها:

1- كاسو مارزو

جبن كاسو مارزو يعد من الوجبات التقليدية لسكان مدينة سردينيا الإيطالية، وله مذاق غريب، ويعرض هذا النوع من الأجبان عمدا للتلف، وتوضع داخله يرقات حية تسهم في تخمير الجبن.

وتكمن خطورة تناول هذا المنتج في بقاء اليرقات التي يحتويها الجبن، والتي يأكلها السكان حية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على الجهاز الهضمي، ويؤدي أحيانا إلى الموت.

ورغم حظر الاتحاد الأوروبي بيع أو تناول جبن كاسو مارزو تجنبا لبعض العواقب الوخيمة، فإنه لا يزال يباع في السوق السوداء. وذلك وفقا للكاتبة ليودميلا أنتونوفا، في تقريرها الذي نشره موقع "آف بي ري" الروسي.

2- السمكة المنتفخة

الأشخاص العاديون لا يمكنهم إعداد وجبة تتكون من السمكة المنتفخة، إذ قد يؤدي تناول هذه السمكة إلى الموت في حال لم يتم تحضيرها بشكل صحيح من قبل طباخ محترف وماهر.

وعموما، تحتوي الأعضاء الداخلية لهذا النوع من السمك، مثل الكبد والأمعاء، على مادة التيدرودوتاكسين، المعروفة بالسم المميت، والتي يؤدي تناول كمية ضئيلة منها إلى الإصابة بالشلل.

ومن هذا المنطلق، حظرت اليابان على جميع السكان تناول هذا السمك خلال القرنين السابع والتاسع عشر. وبسبب خوفه على صحته، لم يتناول الإمبراطور الياباني هذا النوع من الأسماك طيلة حياته.

3- الخمان الأسود

بالنسبة للخمان الأسود يمثّل استهلاك الأوراق الخام أو غير الناضجة والبذور خطرا على الصحة بسبب احتوائها على عنصر كيميائي يعرف باسم "جلوكوسيد سيانوجين" الذي يمكن أن ينتج السيانيد أو حمض الهيدروسيانيك. وبشكل عام، يمكن أن يسبب تناول الخمان الأسود الغثيان أو نوبة قلبية.

4- التابيوكا

يمكن العثور على نشا التابيوكا في كل من أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، حيث يستخدم كثيرا لصنع الكعك أو الحلويات الأخرى. وفي هذا الصدد، ينصح بإعداد الحبيبات النشوية بشكل جيد لتجنب تحول مركب اللينامارين الموجود فيه إلى جلوكوزيدات سيانوجينيّة سامّة، مماثلة لتلك الموجودة في الخمان الأسود.

5- الرخويات المطبوخة بشكل غير جيد

الرخويات تُعتبر من المنتجات الشعبية التي يفضلها الكثيرون، رغم أن عدم طهيها بشكل جيد من الممكن أن يؤدي إلى الموت.

فعلى سبيل المثال، توفي نحو ثلاثين شخصا، وأصيب نحو ثلاثمئة ألف آخرين بالتهاب الكبد خلال سنة 1998 في الصين، بسبب طهي هذه الرخويات على النار لمدة لم تتجاوز عشرين ثانية.

ونظرا لعيشها في بيئة ذات مستويات أكسجين منخفضة، تسمم الرخويات كميات كبيرة من المياه، وهو ما من شأنه أن يتسبب في انتشار أمراض خطيرة مثل الزحار والتيفوئيد.

وفي الوقت الراهن، تحظر الصين تناول هذا الطعام، وتجبر بائعي الرخويات على دفع غرامة مالية تفوق سعر المنتج الموجود في الأسواق بنحو عشرة أضعاف.

6- الضفدع الأفريقي

تناول الضفدع الأفريقي سيؤدي حتما إلى الموت، نظرا لاحتوائه على مواد خطيرة.

7- هاكارل

يعتبر طبق هاكارل من الوجبات الشعبية التقليدية في أيسلندا، حيث يُعدّ قرش الغرينلاند المكوّن الرئيسي لهذا الطبق. ويعود السبب وراء خطورة هذا المنتج إلى عدم امتلاك سمك القرش كلى أو مسالك بولية، مما يعني أن جلّ المواد السامة ستتراكم في جلده.

8- آكي

علاوة على ذلك، تعتبر آكي واحدة من أكثر الفواكه شعبية في جامايكا، حيث صنفت ضمن قائمة أكثر المأكولات خطورة في العالم.

وفي هذا السياق، يؤدي تناول الآكي غير الناضجة إلى الإصابة بما يُعرف بمتلازمة مرض التقيؤ الجامايكي، بسبب احتوائها على مركب الهيبوغليسين القاتل. لذلك، قد ينتهي الأمر بمن يُقدم على تناول الآكي غير الناضجة إما بالدخول في الغيبوبة أو مفارقة الحياة.

9- ساناكجي

طبق المطبخ الكوري التقليدي "ساناكجي" يعد أساسا من أخطبوط الساناكجي ويُقدّم نيّئا. والجدير بالذكر أنه في حال عدم مضغ الأخطبوط جيدا، قد يلتصق بالمريء، نظرا لإمكانية بقائه حيّا، مما قد يسبب الاختناق.