الشعور بالموت وحساسية الماء وفقدان الألم.. 17 مرضا غريبا قد لا تصدق وجودها

هل سمعت سابقا بمرض يجعل بشرتك تتحوّل إلى لحاء شجرة، أو المرض الذي يحوّل لون البول إلى أرجواني، أو حالة مرضية تعرف باسم حساسية الماء؟

في الواقع يعاني بعض الأشخاص من أمراض غريبة ونادرة تدفعك إلى عدم التصديق بأنها موجودة بالفعل، ونعرفك هنا على 17 مرضا غريبا:

1- المرض الذي يجعلك تعتقد أنك ميت

الجثة المتحركة، أو كما تعرف باسم الزومبي، هي شخصية من صنع الخيال العلمي. لكن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة "وهم كوتار"، وهي اضطراب نفسي نادر يوهم المصاب بأنه ميّت أو متعفن، أو فقد أعضاء من جسمه.

تؤدي الإصابة بهذا المرض عادة إلى رفض تناول الطعام أو الاستحمام جراء الإحساس بالقلق. فعلى سبيل المثال، يعتري المريض إحساس بأنه لا يمتلك جهازا هضميا للتعامل مع الطعام، أو أن المياه سوف تجرف بعيدا الأعضاء الهشة من جسده، وفقا للكاتبة بروك نيلسون في مقالها الذي نُشر في مجلة ريدرز دايجست.

وتشير الأبحاث إلى أن متلازمة "وهم كوتار" ناجمة عن فشل في مناطق الدماغ المسؤولة عن العواطف، مما يؤدي إلى شعور المصاب بالانفصال. لحسن الحظ، يمكن معالجة هذا المرض النفسي باستخدام الأدوية.

2- المرض الذي يجعلك تتحدث بلكنة أجنبية

بعض الأشخاص يعانون من متلازمة اللكنة الأجنبية، حيث يستيقظ المرء يومًا ما ليجد نفسه يتحدث بلكنة أجنبية. وتعتبر هذه الحالة نادرة جدا حيث توجد 60 حالة فقط.

وخلال سنة 2002، اكتشف العلماء في جامعة أكسفورد أن المصابين يملكون قاسما مشتركا بينهم، ألا وهو الإصابة بتشوهات دماغية تؤدي إلى حدوث تغيرات في حدة الخطاب والمقاطع اللفظية. كما كشفت هذه الدراسات أن هذه المتلازمة يمكن أن تحدث بسبب إصابة خطيرة في الدماغ أو الإصابة بسكتة دماغية.

3- المرض الذي يجعلك تصاب بحساسية الماء

هناك بعض الحالات المرضية النادرة التي تعرف بمرض الشرية المائية أو "حساسية الماء". ويشعر المصاب بهذا المرض بالألم على مستوى الجلد عند ملامسة الماء.

وكشفت شبكة "سي أن أن" أن هذه الحالات، التي سجلت جلّها في صفوف النساء، بلغ عددها 30 حالة فقط. ولا يزال العلماء يجهلون طرق علاج هذه الحالة المرضية الغريبة. ووفقا لمعاهد الصحة الوطنية الأميركية، غالبًا ما يستحم المصابون بصودا الخبز ويغطون أجسادهم بالكريمات للتكيّف مع هذا الوضع.

4- المرض الذي يجعل البول ذا لون أرجواني

الرسام الهولندي فينسنت فان غوخ وملك إنجلترا جورج الثالث يمتلكان قاسما مشتركا غريبا ألا وهو المزاج الجامح.

وقد عزى بعض العلماء هذه الحالة المزاجية المتقلبة إلى الإصابة بمرض نادر يُعرف باسم البُرْفيرِيَّة، الذي يجعل الجسم يخفق في إنتاج الهيم، وهو بروتين يساعد الخلايا على نقل الأكسجين. وتتراكم البرفيريات لتصبح موادا سامة في الكبد. وعندما يفرزها الجسم، يتحول لون البول والفضلات البشرية إلى اللون الأرجواني.

في المقابل، يفضِّل منتقدو هذه النظرية ربط التقلبات المزاجية الحادة بالإصابة ببعض الأمراض العقلية، على غرار اضطراب ثنائي القطب. لكن في حالة فان غوخ، الذي أمضى جزءا كبيرا من حياته في المستشفى، لم تذكر التقارير الطبية أو رسائله لأخيه ثيو وجود أي دليل على تحول لون البول إلى الأرجواني.

5- المرض الذي يجعلك تتوق لأكل الطلاء والأوساخ

يوجد مرض يسمى متلازمة القطا أو الوحم، حيث يعاني المصاب بهذا المرض من رغبة ملحة لتناول أشياء غريبة على غرار الطلاء والطين والطباشير والصابون والجص والأوساخ، فضلا عن المواد الخام الصالحة للأكل مثل الأرز أو الطحين.

وتشخّص الإصابة بهذا المرض عندما يملك الشخص رغبة ملحة ومستمرة لمدة تزيد عن شهر في أكل هذه الأشياء. وتظهر الأعراض الشائعة لهذا المرض عند النساء الحوامل أو الأطفال. ويعتقد بعض الخبراء أن هذه المتلازمة تحدث بسبب نقص في المعادن في الجسم.

6- المرض الذي يجعلك تشعر وكأنك تتقلص

هناك حالة مرضية يُطلق عليها اسم متلازمة "أليس في بلاد العجائب"، وقد سميت على اسم رواية "أليس في بلاد العجائب" لكاتبها لويس كارول، حيث يشعر المصابون به بحدوث تغيرات في أشكال وأحجام أجسامهم.

ووفقا لدليل أكسفورد للطب السريري، غالبا ما يعتقد هؤلاء المصابون بأن الأشياء تبدو أصغر مما هي عليه في الواقع. وقد ربطت الأبحاث الطبية هذه المتلازمة بالإصابة بالصداع النصفي.

7- المرض الذي يجعلك تشيخ سبع مرات أسرع

هناك بعض الأطفال الذين تظهر لديهم أعراض الإصابة بحالة مرضية معروفة باسم متلازمة "بروجيريا" أو الشيخوخة المبكرة لدى الصغار، على غرار النمو البطيء وفقدان الشعر.

في نهاية المطاف، يؤدي هذا المرض إلى فقدان هؤلاء الأطفال معظم الدهون الموجودة في أجسامهم وتظهر لديهم التجاعيد، مما يكسبهم سنوات إضافية من العمر.

ويرجع السبب الأساسي لهذا المرض إلى الإصابة باضطراب وراثي نادر. ولم يتوصل العلماء حتى الآن إلى اكتشاف أي علاج لهذا المرض. ويتسبب هذا المرض في وفاة المريض في سن الرابعة عشر.

8- المرض الذي يجعلك تسمع أصواتا عالية

بعض الأشخاص يعانون من متلازمة الرأس المنفجر، حيث إنهم يؤكدون سماع أصوات مزعجة ومرتفعة للغاية بشكل فجائي يشبه إطلاق النار أو صوت الانفجار أثناء نومهم، في حين أن لا أحد ممن حولهم يستطيع سماع هذه الأصوات.

لا يوجد إجماع على سبب حدوث هذه الحالة، ولكن يرجح العلماء أنها ناجمة عن الإصابة باضطراب في النوم بسبب التوتر أو الإرهاق. ورغم أنه من الممكن أن يتعرض غالبية المصابين إلى هذه الهلوسات السمعية مرة أو مرتين فقط خلال حياتهم، فإنه في بعض الأحيان يكون العلاج ضروريًا للأشخاص الذين يعانون من الإصابة المتكررة بهذه الحالة.

9- المرض الذي يحوّل شعرك إلى اللون الأبيض بين ليلة وضحاها

إذا تحوّل الشعر إلى اللون الأبيض نتيجة للتوتر، فقد يدل ذلك على إصابتك بالشيب المفاجئ، وهو ما يسمى أيضًا بمتلازمة "ماري أنطوانيت". وقد سمي هذا المرض تيمنا بالملكة ماري أنطوانيت، التي تحول شعرها للون الأبيض خلال الليلة السابقة لإعدامها.

ويرى البعض أن هذه المتلازمة قد أثرت في شخصيات مشهورة مثل باراك أوباما وفلاديمير بوتين. وهناك أسباب عدة للإصابة بهذا المرض، من قبيل اضطراب آليات المناعة الذاتية التي تستهدف الميلانين، مما يؤثر على عملية إنتاج الصباغ.

10 - المرض الذي يمنعك من الشعور بالألم

بعض الناس لن يشعروا بأي شيء إن قمت بقرصهم، لأنهم مصابون بما يسمى عدم الإحساس الخلقي بالألم، وهو عبارة عن طفرة جينية موروثة تمنع الجسم من إرسال إشارات الألم إلى الدماغ.

وعلى سبيل المثال، قد لا يدرك المصابون بالمرض أنهم يتعرضون للحرق، كما قد يسهون عن علاج بعض الإصابات أو العظام المكسورة. ووفقا لمعاهد الصحة الوطنية الأميركية، فإن الإصابات المتكررة من شأنها أن تؤدي إلى تقصير مدة حياة المصاب.

11- المرض الذي يجعلك تتذكر كل يوم من حياتك

يمكن للأشخاص الذين يعانون من متلازمة فرط الاستذكار تذكر أدق التفاصيل التي مروا بها قبل سنين عدة. علاوة على ذلك، يعد هذا المرض نادرا جدا، فحتى يومنا هذا يوجد فقط 33 شخصًا يمكنهم تذكر كل التفاصيل عن حياتهم اليومية، والتي تبدأ عادة من تاريخ محدد في مرحلة شبابهم.

ونظرا لأن هذه الحالة غير شائعة، فإن الخبراء لم يتمكنوا من جمع معلومات كافية لوضع نظرية حول سببها وعلاجها.

12- المرض الذي يحوّل نسيج الجسم إلى عظم

اسمه "خلل التنسج الليفي المعظم المترقي"، ووفقا لمعاهد الصحة الوطنية الأميركية، يعاني فرد من بين مليوني شخص من هذا الخلل، وهو اضطراب وراثي يحوّل الأنسجة الرخوة إلى عظام إثر تعرضها للإصابة أو لإحدى الصدمات.

وفي نهاية المطاف، يمكن للمرض أن يتسبب في تصلب المفاصل والعضلات معًا، كما لا يوجد حاليا أي علاج معروف.

13- المرض الذي يجعل بشرتك شبيهة بلحاء الأشجار

هذه الحالة النادرة تعرف بمتلازمة الرجل الشجرة، التي تؤدي إلى نمو مادة تشبه لحاء الشجر على جلد الشخص، وهي في الواقع ثآليل ناتجة عن طفرة جينية نادرة.

ورغم تسجيل حوالي 600 حالة سنويا، فإن هذه المتلازمة النادرة تستمر في دفع الأطباء نحو طريق مسدود. وفي حين تستطيع الجراحة إزالة اللحاء بشكل مؤقت، إلا أن الأطباء والباحثين لم يعثروا على علاج شامل بعد.

14- المرض الذي يصيبك بطفح جلدي بسبب الهواتف الخلوية

بعض الناس يعانون يوميا من الطفح الجلدي كلما اقتربوا من هاتف خلوي أو أي جهاز آخر يصدر موجات كهرومغناطيسية.

وأشار الخبراء إلى عدم وجود صلة أكيدة بين المجالات الكهرومغناطيسية وردود الأفعال الغريبة عند المرضى، لكن لم يحدد بعد السبب الحقيقي وراء هذا المرض.

15- المرض الذي يتسبب في بروز خيوط صغيرة من الجلد

المصابون بمرض مورغيلونس يشعرون كما لو أن هناك حشرات تزحف على أجسادهم وتعضّهم. ووفقا لمؤسسة مورغيلونس للأبحاث، فإن بعض المصابين ذكروا بروز خيوط غريبة وداكنة على جلودهم.

وعلى الرغم من عدم اعتراف الأطباء بهذه الأعراض في السابق، فإن الأبحاث تشير اليوم إلى إمكانية ارتباط هذه الحالة الغريبة بالمرض المنقول بالقراد.

16- المرض الذي يجعلك تشعر بألم الآخرين

الأشخاص الذين يعانون من "متلازمة الخلايا العصبية المرآتية" لديهم خلايا عصبية مرآتية مفرطة الحساسية، مما يجعل ردودهم أكثر تطرفا. وتدفع هذه الحالة المصابين إلى الشعور بأن هناك من لمسهم عند رؤية شخص آخر يتعرض للمس.

17- المرض الذي يفقدك القدرة على النوم

الأرق الوراثي المميت من بين الأمراض الغريبة الأخرى، إذ إن طفرة جينية وراثية نادرة تجعل المريض غير قادر على النوم.

وعادة ما يكون الأرق هو المؤشر الأول، ثم يليه القلق والخرف والهلوسة، التي تكون نتيجة قلة النوم المجدد للنشاط. ووفقا لمعاهد الصحة الوطنية، فإن معظم المصابين يلقون حتفهم بعد مرور سنة أو أكثر على معاناتهم من ليالي الأرق الطوال.