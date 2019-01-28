احذر.. ‫درنات البطاطس تحتوي على سم

حذر مركز حماية المستهلك بولاية ‫بافاريا الألمانية من أن درنات البطاطس تحتوي على مادة سامة تعرف باسم "سولانين"، وهو ما ينطبق أيضا على المواضع الخضراء بالبطاطس.

‫ويتسبب تناول هذه المادة في تهيج الأغشية المخاطية والإصابة بقيء وإسهال ‫وآلام شديدة بالبطن.

‫وأضاف الخبراء الألمان أن مادة "سولانين" السامة تتحمل الحرارة، ومن ثم ‫تظل موجودة في البطاطس حتى بعد السلق أو الطهي أو التحمير.

‫ولتجنب هذه المخاطر ينبغي تقشير البطاطس؛ نظرا لأن هذه المادة السامة ‫توجد أسفل القشرة مباشرة وفي الدرنات أيضا، كما ينبغي أيضا إزالة ‫المواضع الخضراء قبل طهي البطاطس.

‫ولا يجوز تناول البطاطس إذا كانت تحتوي على درنات كثيرة جدا، أو إذا كانت ‫المواضع الخضراء تغطي جزءا كبيرا منها. كما لا يجوز استخدام ماء الطهي؛ ‫نظرا لانتقال مادة "سولانين" إليه.

‫وللحفاظ على البطاطس من هذه المادة السامة، ينبغي شراء كميات قليلة ‫وتخزينها في مكان بارد ومظلم.