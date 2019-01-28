احذر.. درنات البطاطس تحتوي على سم
حذر مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية من أن درنات البطاطس تحتوي على مادة سامة تعرف باسم "سولانين"، وهو ما ينطبق أيضا على المواضع الخضراء بالبطاطس.
ويتسبب تناول هذه المادة في تهيج الأغشية المخاطية والإصابة بقيء وإسهال وآلام شديدة بالبطن.
وأضاف الخبراء الألمان أن مادة "سولانين" السامة تتحمل الحرارة، ومن ثم تظل موجودة في البطاطس حتى بعد السلق أو الطهي أو التحمير.
ولتجنب هذه المخاطر ينبغي تقشير البطاطس؛ نظرا لأن هذه المادة السامة توجد أسفل القشرة مباشرة وفي الدرنات أيضا، كما ينبغي أيضا إزالة المواضع الخضراء قبل طهي البطاطس.
ولا يجوز تناول البطاطس إذا كانت تحتوي على درنات كثيرة جدا، أو إذا كانت المواضع الخضراء تغطي جزءا كبيرا منها. كما لا يجوز استخدام ماء الطهي؛ نظرا لانتقال مادة "سولانين" إليه.
وللحفاظ على البطاطس من هذه المادة السامة، ينبغي شراء كميات قليلة وتخزينها في مكان بارد ومظلم.