‫الأغذية تتفق وتختلف أيضا!

قالت خبيرة التغذية الألمانية مونيكا بيشوف إن الأغذية تتفق وتختلف مع بعضها البعض أيضا، مما يؤدي إلى ‫زيادة أو تقليل مدى الاستفادة منها.

‫وأوضحت بيشوف أن الجمع بين اللحوم والأغذية المحتوية على الفيتامين "سي" مثل كعصير البرتقال أو الفلفل الأحمر، يساعد الجسم على امتصاص الحديد ‫الموجود في اللحوم بصورة أفضل.

‫كما يساعد تناول الدهون أو البروتينات مع الفواكه على امتصاص الفركتوز ‫(سكر الفاكهة) بصورة أفضل، فمثلا يمكن تناول الفراولة مع ‫الزبادي في وجبة الفطار.

‫ويمكن الحد من متاعب المعدة -كالانتفاخ والغازات وآلام البطن- عند تناول ‫الكرنب وما شابه مع إضافة الكراوية إليه. ‫

الزبادي يساعد على امتصاص الفركتوز في الفراولة بصورة أفضل ( الألمانية)

‫وأشارت بيشوف إلى أن بعض الأغذية لا تتفق مع الأدوية، فمثلا ‫تؤثر المواد الفعالة الموجودة في "الغريب فروت" على إنزيمات الجسم، ومن ثم ‫تؤثر على مفعول المواد الفعالة في بعض الأدوية. ويمتد هذا التأثير من ‫إلغاء المفعول وصولا إلى زيادته.